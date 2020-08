Sammy Hassan racconta la verità | Spiegazioni importanti fuori Uomini e Donne | Video

Sammy Hassan racconta la verità e si mostra pronto a spiegare finalmente cosa sta succedendo all’interno della sua vita, soprattutto in ambito sentimentale. La storia terminata con Giovanna Abate sembra infatti solo un ricordo ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne nelle ultime settimane è stato accusato di aver avuto un riavvicinamento con la sua ex compagna nonché madre di suo figlio.

L’ex corteggiatore del talk show firmato Maria De Filippi decide così di spiegare una volta per tutte la verità e racconta cosa sta succedendo realmente con la sua ex compagna e la sua relazione con Giovanna Abate. Quali sono state le sue parole?

Sammy Hassan racconta la verità

Durante la serata di ieri, l’ex corteggiatore ha deciso di mettere in chiaro una volta per tutte la sua situazione in merito al presunto ritorno di ficca con la sua ex compagna. La fine della storia d’amore con Giovanna Abate per motivi che Sammy ha definito “incomprensioni caratteriali” sembra essere terminata dopo neanche due settimane dopo l’uscita da Uomini e Donne.

Tra di loro infatti, le cose non sembrano essere andate bene fin dall’inizio nonostante la ex tronista fosse pronta a mettere in discussione il suo carattere per costruire qualcosa di importante con lui. Nelle ultime settimane però, Sammy è stato al centro del gossip a causa del suo presunto ritorno di fiamma con l sua ex compagna, nonché madre di suo figlio.

Nella serata di ieri infatti, l’ex corteggiatore ha deciso di tornare sulle sue storie Instagram spiegando cosa sta succedendo realmente.

Ex corteggiatore svela la verità

Nelle sue storie Sammy Hassan ha smentito il suo presunto riavvicinamento con la sua ex compagna, confermando di vederla molto spesso per il bene del loro bambino che, negli ultimi mesi ha dovuto assistere alla preoccupazione della famiglia a causa del Codiv-19.

Sammy ha così spiegato di essere ufficialmente single. Di non aver nessun ritorno di fiamma né con Giovanna tanto meno con la sua ex compagna. La felicità del figlio infatti, è la priorità dell’ex corteggiatore che, si dimostra pronto a passare delle varie giornate proprio come una vera e propria famiglia.