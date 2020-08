Calciomercato Verona – Aggiornamento trattative gialloblu

In attesa della cessione di Kumbulla il Verona inizia a sondare il terreno per il probabile sostituto.

Piace il difensore centrale svedese, classe 1997, Filip Dagerstål di proprietà dell’IFK Norrköping ed un contratto in scadenza il 31 dicembre 2020.

Sul difensore svedese ci sono diversi club interessati come il Lecce, la Sampdoria e il Genoa ed il IFK Norrköping sarebbe disposto a cederlo solo nella finestra di mercato invernale.

Altro obiettivo è Tommaso Pobega, un giovane classe 99, che si è messo in mostra in questa stagione con il Pordenone ma di proprietà del Milan.

L’Hellas Verona ha già provato a sentire i rossoneri per capire se poter iniziare un’eventuale trattativa ma sembrerebbe che Pioli lo voglia in rossonero come sostituto di Kessié ed è pronto per lui un rinnovo sino al 2025

Sembra invece più probabile il trasferimento di Jack Bonaventura, svincolato, in gialloblu. Il Verona è pronta a proporgli un contratto di due anni fino al giugno 2022 ma le richieste di ingaggio sono alte (superiori ai 2 milioni di euro) e comunque il giocatore si è preso qualche giorno per riflettere.