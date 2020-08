Come manifestano il romanticismo i 12 segni dello zodiaco

Si può essere romantici in mille modi differenti. Questione di carattere ma anche di astrologia: l’appartenenza a un segno anziché a un altro condiziona il modo in cui ci si approccia nei confronti del partner. Vediamo quali sono le abitudini dei 12 segni.

1)Ariete

Sempre in movimento e preso da mille cose, quando torna a casa dal lavoro chiede al partner di raggiungerlo nella vasca per un bagno o a letto, per parlare un po’, farsi due coccole e dare libero sfogo alla passione rimasta inespressa per un’intera giornata.

2)Toro

Il suo ideale romantico è quello di proporre al partner un tour nella natura, in riva al mare, ad esempio, per mangiare un panino e bere una birra sotto la luce delle stelle o in una baita in montagna a contemplare l’infinito.

3)Gemelli

Non sono dei gran sentimentali, ma in compenso hanno molta immaginazione. Per cui, ad esempio, proporranno un giro in moto sulla litoranea a mangiare un’insalata di mare in un posto raccolto e romantico, oppure inviteranno il partner a un originale giro in mongolfiera per ammirare le bellezze del territorio dall’alto.

4)Cancro

In genere prende il partner per la gola, facendogli trovare la sua pietanza preferita con dell’ottimo vino e la luce della candela. In sottofondo un sensuale tango, da ballare dopo cena, sul terrazzo, sotto le stelle, guardandosi negli occhi con intensità. E, al momento di andare a letto, il partner scoprirà i cuscini a forma di cuore e lo champagne con le fragole.

5)Leone

Cena fuori per il segno del leone, che porta il suo partner in luoghi sofisticati e con pranzi glamour predisposti dallo chef stellato di turno. Al termine suite con vasca idromassaggio: il segno è noto per voler sempre fare le cose in grande.

6)Vergine

Un piccolo regalo per celebrare l’amore per i nati sotto il segno della Vergine, come quello di bere un aperitivo al tramonto davanti al mare, ricordando il primo incontro, esattamente nello stesso posto. Capaci di grandi gesti romantici anche se non si direbbe.

7)Bilancia

Ha una vera e propria devozione nei confronti del partner. Il modo migliore per fargli capire quanto lo ami? Facendolo scrivere su una torta, consegnata a casa dal postino. Da far sciogliere anche il cuore più freddo.

8)Scorpione

Romantico anche se non si direbbe, dato che il segno predilige l’aspetto passionale. Ma è anche in grado di sorprendere, ad esempio regalando un percorso spa in una struttura di lusso, con vasca idromassaggio annessa, e camera in day use con champagne per dare libero sfogo alla fantasia.

9)Sagittario

Il sagittario, per conquistare, usa la sua passione: quella dei viaggi. E, allora, per fare un gesto romantico, organizza un soggiorno per due per l’autunno in qualche posto di mare, quando il caos si è allontanato e i luoghi tornano a rivelarsi nella loro genuina identità.

10)Capricorno

Segno piuttosto chiuso, è però capace, se tende a fidarsi della persona che ha al suo fianco, di grandi e improvvisi gesti di romanticismo. Si presenterà di colpo sotto casa con due calici, una bottiglia di vino e un peluche per festeggiare il primo mese di love story.

11)Acquario

Non è un segno molto romantico e non ama, per natura, i legami molto intensi. Comunque, se si sentirà particolarmente interessato a qualcuno, allora gli farà scivolare un bigliettino furtivo tra le mani per proporgli un appuntamento a due all’uscita dal locale.

12)Pesci

È un sognatore e un romanticone. In occasione dell’anniversario non di matrimonio ma del primo incontro, farà trovare al suo partner una scatola di cioccolatini a forma di cuore, una bottiglia di champagne e un ciondolo. Gran chiusura di serata con un romantico ballo.