Calciomercato Genoa – Proseguono i lavori in corso al Grifone per l’allestimento della squadra che affronterà la Serie A 2020/21 molto probabilmente sotto la guida di Vincenzo Italiano. Come si apprende dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, la società è al lavoro per proseguire la definizione dello staff di Faggiano: dovrebbe arrivare anche De Vita, capo-scout del Parma nella stagione scudata del nuovo ds rossoblu. Nel frattempo si riparte da una possibilità e da una certezza.

Calciomercato Genoa – Erlic con Italiano, confermato Pandev

Vincenzo Italiano potrebbe infatti chiedere al Genoa di portare sotto la Lantera anche Martin Erlic, difensore croato 22enne dello Spezia che lo ha preso la scorsa estate dal Sassuolo. Il club neroverde ha una opzione del 50% sulla rivendita del giocatore e questo potrebbe complicare la trattativa, ma l’acquisto del difensore metterebbe al sicuro almeno una prima parte della preparazione in fase difensiva, con la squadra che dovrà passare al 4-3-3 del tecnico nato a Karlsruhe, in Germania, nel 1977. Non sarebbe l’unico rinforzo per il reparto difensivo, ma avrebbe grosse chances di guadagnarsi da subito un posto da titolare. La notizia rimbalza da diversi giorni ma in queste ore in cui si avvicina la finale playoff i rumors trovano maggiore forza.

Nel frattempo il Grifone è consapevole di poter ripartire dalla certezza rappresentata da Goran Pandev. Il macedone resterà sicuramente un altro anno in rossoblu e la speranza è quello di vederlo ancora grande protagonista, anche negli schemi del nuovo tecnico. Decisivo per la salvezza dello scorso anno con le sue nove reti, Pandev è stato convocato nelle scorse ore dal CT della Macedonia. La partita da disputare è di quelle decisive: il playoff contro il Kosovo che porterà una delle due formazioni a disputare l’Europeo 2021. La qualificazione della Macedonia potrebbe portare Pandev ad un’altra stagione al top proprio in vista della competizione internazionale per selezioni nazionali.