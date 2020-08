Calciomercato Sampdoria – Tante questioni da risolvere nella difesa blucerchiata in vista della prossima stagione. Tutto sembra ruotare intorno alla possibile cessione di Omar Colley, per il quale però non sono ancora arrivate offerte concrete. C’è da risolvere la grana Murillo, che alla fine non è stato confermato dal Celta Vigo. Sulle fasce, la possibile cessione di Murru al Torino è sfumata perché i granata hanno preso un altro giocatore.

Calciomercato Sampdoria – Difesa, idea Bartra. Simic ceduto, per Murru il Toro si defila

L’idea per rinforzare la difesa della Sampdoria è Marc Bartra. Il giocatore, ex Barcelona e Borussia Dortmund, si trova ora al Betis Siviglia. Da quanto filtra dalla Spagna, l’interesse blucerchiato al momento non stuzzica il giocatore, per il quale Ferrero dovrebbe comunque partire da un’offerta di 11 milioni di Euro. Altra questione che mette in relazione la Liga e la difesa blucerchiata è la posizione di Jeison Murillo. Alla fine il riscatto da parte del Celta Vigo non è arrivato, e il giocatore potrebbe addirittura tornare agli ordini di Ranieri nelle prossime settimane qualora non arrivassero altre offerte per lui. Si parla però di un interessamento della Real Sociedad.

Nella giornata di oggi è poi diventata ufficiale la cessione di Lorenço Simic allo Zaglebie Lubin. Questo il comunicato ufficiale della Sampdoria: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Zagłębie Lubin i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenco Simic“. Il giocatore non è mai riuscito a trovare spazio in Italia, nemmeno nelle esperienze in prestito all’Empoli prima e alla SPAL poi. Novità anche sul fronte della possibile cessione di Murru: se da un lato si registra l’addio al giocatore del Torino, che ha preso in quel ruolo Ricardo Rodriguez, dall’altra parte si registra un interessamento del Parma, che avrebbe sondato la disponibilità della Doria alla cessione del giocatore. Si attendono sviluppi.