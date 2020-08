Calciomercato Bologna – Mihajlovic attende ancora De Silvestri – Hickey sempre tra i papabili

Il calciomercato Bologna continua a non decollare nonostante le sollecitazioni del tecnico Sinisa Mihajlovic. Troppo tempo sta passando, il ritiro si avvicina e ancora nessun colpo è stato messo a segno dal duo Bigon-Sabatini.

Mihajlovic attende De Silvestri, ma ancora non si è chiusa la trattativa

Il Bologna spera di avere a disposizione Lorenzo De Silvestri per il ritiro a Pinzolo, o meglio lo spera Mihajlovic, ma l’accordo tra il club e il giocatore che si svincola dal Torino non è stato ancora raggiunto. Nei prossimi giorni, l’esterno dovrebbe comunque ricongiungersi con Mihajlovic con l’affare che non sembra comunque essere in dubbio. Una trattativa che doveva essere comunque lampo e che invece va avanti da troppo tempo.

Hickey in testa alle preferenze

Aaron Hickey continua ad essere un obiettivo del Bayern Monaco, ma il grande lavoro del Bologna e di Giovanni Branchini nei confronti del ragazzo scozzese, dei familiari e dell’agente di Hickey qualche dubbio deve averlo sollevato. Infatti domenica l’esterno sinistro dell’Hearth of Midlothian sembrava già aver scelto il Bayern, ma negli ultimi giorni lo scenario sembra essere cambiato. Dopo aver detto che lo stesso club scozzese spingerebbe per il trasferimento di Hickey al Bologna (che sul giocatore è arrivato per primo e offre gli stessi soldi del Bayern), va aggiunto che i capi rossoblù e lo stesso Branchini stanno cercando di far capire al ragazzo come la squadra di Sinisa sarebbe per lui almeno a oggi la soluzione più costruttiva, consentendogli di essere il vice Dijks, rispetto al grande, infinito Bayern, che tuttavia lo costringerebbe a giocare almeno per un anno nel Bayern B in Quarta divisione, non dimenticando come in prima squadra il titolare sia Alphonso Davies, 19 anni, un autentico fenomeno. Il Bologna attende una risposta definitiva nelle prossime ore.