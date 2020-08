Calciomercato Fiorentina – Proposti rinnovi a tre calciatori – Izzo: è trattativa vera

Calciomercato Fiorentina che in queste ore si sta concentrando soprattutto sui rinnovi per porre le basi dello zoccolo duro per la prossima stagione, mentre va avanti la trattativa con il Torino per Armando Izzo.

Rinnovo per tre: ecco chi sono

Fra poche ore riprenderà la stagione e dalla Fiorentina filtra una linea di tranquillità e poca fretta riguardo al mercato in entrata. Prima si sta provando a blindare lo zoccolo duro della scorsa stagione e per questo è stato proposto il rinnovo a Milenkovic, Pezzella e Chiesa, tutti e tre in scadenza nel 2022, che hanno già in passato rifiutato il rinnovo. Il club viola però è deciso a mostrare la propria forza e non accetta condizionamenti: è l’input arrivato direttamente da Commisso, che ha aperto alla sola cessione di Chiesa. L’attesa per una risposta dei tre aumenta.

Armando Izzo: ipotesi concreta

Va avanti il discorso riguardante l’acquisto di Armando Izzo che il Torino ha messo sul mercato. Al momento la Fiorentina ha incassato il benestare del difensore per quanto riguarda il trasferimento, ma non ha ancora mosso passi ufficiali con i granata, anche se risulta esserci stato un incontro tra il dg viola Barone e il presidente del Torino Cairo.

Presentate le nuove maglie

La Fiorentina ha svelato oggi le nuove maglie da gara in vista della prossima stagione dopo il cambio di sponsor tecnico e l’approdo in viola di Kappa Sport. Una presentazione via social a causa delle restrizioni per il Covid, che ha visto come protagonisti della prima squadra Ribery, Castrovilli, Kouamé e Vlahovic, ma non Chiesa.