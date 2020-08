Calciomercato Juventus – Ore importanti per la Juventus nella definizione delle strategie di calciomercato per allestire la squadra da affidare ad Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico bianconero avrebbe esplicitamente richiesto Edin Dzeko alla dirigenza, ma sia la Roma che il giocatore vanno convinti. Nel frattempo la missione di Paratici a Londra porta i primi frutti: in dirittura d’arrivo lo scambio Bellerin-Rugani con l’Arsenal.

Calciomercato Juventus – Pirlo vuole Dzeko. Bellerin-Rugani si fa

Andrea Pirlo ha esplicitamente richiesto ad Agnelli e Paratici l’acquisto di Edin Dzeko. Per il nuovo tecnico bianconero è lui l’attaccante ideale da mettere al centro del reparto avanzato bianconero, per capacità di gioco, esperienza e classe. La Juventus sta trattando da alcuni giorni, ma le prospettive di un acquisto reale sono complesse. La Roma non sembra intenzionata a cedere il bosniaco, anzi: vorrebbe che restasse fino a fine carriera prospettandogli anche un ruolo dirigenziale. E sembra che lo stesso calciatore abbia qualche perplessità sul trasferimento perché sta bene a Roma. In questa situazione la dirigenza capitolina ha gioco facile, e può procedere pensando che Dzeko sarà ceduto solo se sarà lui a volerlo. Milik, prima alternativa, ha chiesto alla Roma un ingaggio da 5 milioni di Euro, mentre Gonzalo Higuain continua a sostenere di voler rispettare il proprio contratto da 7.5 milioni l’anno fino al termine dello stesso, alla fine della prossima stagione.

Nel frattempo arrivano buone notizie da Londra: la missione di Paratici porta i primi frutti. Sembra tutto definito per uno scambio con l’Arsenal che vedrà Rugani vestire la maglia dei Gunners e arrivare in bianconero l’esterno difensivo Hector Bellerin. Sarà uno scambio alla pari con valutazione dei due cartellini dei giocatori coinvolti a 25 milioni di Euro. Terzino destro rapidissimo, Bellerin è cresciuto nel Barcelona per trasferirsi all’Arsenal quando ancora era nelle giovanili. Giocatore duttile, consentirebbe a Pirlo di valutarne l’utilizzo sia da terzino di difesa a 4 che da esterno di un centrocampo a 5.