Film Stasera in Tv – Le Fidele – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Le Fidele. Coproduzione franco-belga del 2017 per la regia di Michael Roman Roskam con Matthias Schoenaerts e Adele Exarchopoulos nei ruoli principali. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale e fuori concorso il 7 settembre 2017 alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il film è stato selezionato per rappresentare il Belgio ai premi Oscar 2018 nella categoria Oscar al miglior film in lingua straniera. Il regista ha dichiarato che la storia si ispira all’ambiente criminale del Belgio degli anni Novanta e dei primi anni 2000. Le spose dei gangster di quei giorni erano celebri quasi quanto i loro mariti.

Le Fidele – Trama

Quando Gino incontra Bénédicte, la passione irrompe. Totale. Incandescente. Lei lavora nell’azienda di famiglia ed è pilota di auto da corsa. Gigi apparentemente è un ragazzo normale, simpatico, bello; ma nasconde un segreto. Un segreto di quelli che mettono in pericolo la vita di chi li detiene e di chi gli sta intorno. Gino e Bénédicte dovranno quindi combattere contro tutte le avversità, contro la ragione e contro i loro stessi errori al fine di rimanere fedeli al loro amore.

Le Fidele – Trailer Video

Le Fidele – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Le Fidéle

Genere: Drammatico

Durata: 2h 10m

Anno: 2017

Paese: Belgio, Francia

Regia: Michael Roman Roskam

Cast: Matthias Schoenaerts, Adele Exarchopoulos

Le Fidele – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), alle ore 21.20 di oggi venerdì 21 Agosto 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Criminal Minds.