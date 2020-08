Martina Nasoni rischia la vita | Incendio pericolo nell’agriturismo

L’ex vincitrice di Grande Fratello Martina Nasoni, che da poco ha dichiarato di doversi sottoporre ad un nuovo intervento al cuore per cambiare il suo pacemaker, ha passato una nottata all’insegna del terrore. Infatti, la stessa influencer ha rischiato la vita nell’agriturismo in cui stava soggiornando con altri quindici ospiti.

Qualche sera fa la paura si è fatta sentire a causa di un incendio, che ha provocato diversi danni all’edificio. Martina ha spiegato ai suoi fan la sua assenza dal social Instagram, dichiarando di aver passato una notte davvero traumatizzante e di essere stata salvata da un cane.

Martina Nasoni rischia la vita

Voleva semplicemente godersi la vacanza, ma non si sarebbe mai aspettata ciò che ha vissuto la scorsa notte verso l’una e mezza. Proprio nella parte dell’agriturismo Domus Umbra, situato tra San Carlo e Prisciano dove stava soggiornando la ragazza, scoppia un incendio che scatena il panico tra gli ospiti.

Nelle sue storie spiega com’è andata quell’indimenticabile nottata: ”Buongiorno, scusate l’assenza. Purtroppo, ho passato, abbiamo passato una nottata un po’ movimentata, abbastanza direi. Ero nell’agriturismo Domus Umbra, che di solito vi taggo […]. Ho deciso di restare a dormire là stanotte. E purtroppo verso l’una e mezza, le due, praticamente è scoppiato un incendio e soprattutto la parte dove io ero in quel momento è stata interessata dalle fiamme”.

L’incendio e l’aiuto di Martina

L’influencer, nonostante il terrore appena vissuto, decide di aiutare per quanto può, il ragazzo che si occupa della struttura:” Per fortuna ne siamo usciti tutti sani e salvi. Adesso sto cercando di dare una mano possibile per mettere a posto le cose, ma è un po’ complicato in queste situazioni […]. Gianmaria, il ragazzo che si occupa dell’agriturismo, ha perso il cellulare, ha perso tutto. Quindi non si può mettere in contatto con i clienti, soprattutto quelli che devono arrivare oggi e che arriveranno nei prossimi giorni […] Se dovesse esserci qualcuno che sa di aver prenotato in Umbria, a Terni, al Domus Umbra, mi scriva per favore”

Insomma, Martina si è messa a disposizione per contattare i clienti al posto del proprietario, rimane un ultimo messaggio per qualcuno che ha avuto un ruolo principale quella notte. Sempre sul suo profilo aggiunge: ”Questo cucciolone ieri sera mi ha salvato la vita, perché ero rimasta intrappolata in una stanza e lui ha sfondato la porta da fuori. Grazie cucciolo”. È così che si conclude la vicenda, sperando sia l’ultima per la ragazza che già porta con sé l’ansia del prossimo intervento.