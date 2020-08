Calciomercato – Affari e trattative 22 agosto – Conte-Inter vicini alla rottura – Juve su Dzeko – Lazio punta Rafinha

Il calciomercato si è incendiato proprio nella tarda serata di ieri con le parole di Antonio Conte, che forse hanno sancito l’addio tra il tecnico e l’Inter. Ma tanti altri affari bollono in pentola e le trattative vanno avanti tra intoppi e accelerate.

Conte-Inter: rottura vicina

Antonio Conte al termine della finale persa di Europa League contro il Siviglia ha parlato davanti alla stampa e le sue parole sono state dirette e ancora una volta abbastanza dure verso la società e sul suo futuro all’Inter. Il tecnico ha detto di voler aspettare due giorni per poi incontrarsi con i dirigenti per chiarire tante cose, ma da quanto affermato il suo divorzio sembra ormai ad un passo se non verranno accettate tutte le sue condizioni riguardanti il prossimo futuro. Bisognerà quindi attendere qualche giorno per conoscere cosa accadrà tra Conte e l’Inter, intanto è in preallarme già da tempo Max Allegri.

La Juve pressa Dzeko, ma sarà il calciatore a dover scegliere

Il possibile futuro alla Juventus di Edin Dzeko è tutto nelle mani dell’attaccante bosniaco. Il club di Friedkin infatti lo lascerà partire solo nel caso in cui sia lui a chiederlo esplicitamente. Il colloquio decisivo andrà in scena nei prossimi giorni, con i giallorossi che in caso di richiesta da parte del capitano, allora proveranno ad accontentarlo puntando poi su Milik per sostituirlo.

Intanto Gonzalo Higuain continua a puntare i piedi, non lascerà la Juve perchè vuole essere riconosciuto l’ingaggio di 7,5 milioni e in più aspetta ancora di percepire 1,5 milioni dalla passata stagione. Sarà durissima per i bianconeri liberarsi dell’argentino.

La Lazio vuole Rafinha

Dopo la beffa David Silva la Lazio è pronta a sferrare l’assalto per Rafinha Alcantara, giocatore di proprietà del Barcellona ma reduce da un’ottima stagione in prestito al Celta Vigo. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto con l’agenzia che ne cura l’immagine e la procura. Il Celta aveva la possibilità di riscattarlo a circa 17 milioni di euro, ma non aveva la possibilità economica. La Lazio sì e il Barcellona appare disposto a trattare sulla cifra, anche perché il contratto di Rafinha scade il prossimo anno e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare.

Il Parma pronto ad esonerare D’Aversa

Il Parma ha comunicato a Roberto D’Aversa la decisione di esonerarlo dalla guida tecnica ducale. L’allenatore ora è a Pescara e attende una eventuale chiamata del Genoa, in quel caso sarà rescissione consensuale con un accordo, altrimenti ha ancora due anni di contratto. Il nuovo allenatore dovrebbe essere Fabio Liverani, che ha già un accordo per un triennale.