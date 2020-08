Oroscopo di oggi, sabato 22 agosto 2020: previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi sabato 22 agosto 2020. Anche questa settimana di lavoro è volata e siamo già alle porte di un nuovo weekend! Quali sorprese riserverà ai segni zodiacali? La Luna nel segno della Bilancia diventa complice dei Gemelli e facilita incontri interessanti. La Vergine può continuare la sua scalata al successo, grazie a due alleati del calibro di Giove e Saturno. Come sarà la tua giornata? Leggi il seguente oroscopo di oggi, rivolto a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi sabato 22 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete deve usare estrema cautela in famiglia, se non vorrà creare incidenti diplomatici. Il Leone ha una giornata buona, mentre il Sagittario deve cominciare a ricredere in se stessi e nel futuro.

Oroscopo di oggi sabato 22 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro è piuttosto scosso dal punto di vista emotivo, la Vergine è in pieno fermento sul lavoro. Al Capricorno servirà ancora molta prudenza in famiglia e nelle relazioni con gli altri, ma presto le cose cominceranno a migliorare.

Oroscopo di oggi sabato 22 agosto 2020: segni di aria

Come racconta l’oroscopo di oggi i Gemelli hanno un weekend che promette incontri interessante: dovete approfittarne! La Bilancia ha una bella razione di forza da sfruttare bene, mentre l‘Acquario accusa un po’ di stanchezza fisica.

Oroscopo di oggi sabato 22 agosto 2020: segni di acqua

In base all’oroscopo di oggi il Cancro è un po’ risentito verso il partner, ma non dovrebbe esagerare. Weekend di pura passione per lo Scorpione, anche i Pesci possono vivere dei momenti emozionanti in amore.