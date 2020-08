Calciomercato Juventus – Club in difficoltà: nessuno rescinde e gli esuberi non hanno mercato

Calciomercato Juventus – Il club bianconero appare in netta difficoltà in queste ore sul mercato per l’impossibilità di creare spazio, in rosa e nel monte ingaggi, cedendo o rescindendo i contratti degli esuberi. Gli onerosi impegni economici verso giocatori al termine della loro esperienza in bianconero sembrano spaventare qualsiasi pretendente, e gli stessi tesserati bianconeri non hanno intenzione di rinunciare ai soldi pattuiti.

Calciomercato Juventus – Club in difficoltà: nessuno rescinde, gli esuberi non hanno mercato

Una Juventus bloccata da sé stessa, dal suo passato e dalla “mano larga” nell’elargire stipendi importanti e contratti pluriennali. Anche se le cronache giornalistiche riferiscono di situazioni in continua evoluzione, la realtà sembra più amara. La Gazzetta dello Sport di oggi parla di una dirigenza bianconera dedita a “rescindere ad ogni costo” i contratti di Higuain e Khedira, che hanno un altro anno di contratto con la Juve a cifre importantissime: 7.5 milioni l’argentino, 5 milioni il tedesco. Cifre che nessuno è disposto a sobbarcarsi per giocatori 33enni e che gli stessi non sono disposti a veder sfumare. L’edizione odierna de La Stampa riferisce che la rescissione sia stata proposta addirittura a Sarri, fresco d’esonero, con 2 anni di contratto a 5.5 milioni di Euro netti l’anno: come potrebbe rinunciare a 11 milioni di Euro chi in passato ha detto di “volersi arricchire” coi propri contratti?

E se dalle rescissioni non arrivano buone notizie, neanche sul fronte delle cessioni sembrano essercene. Se gli esuberi si chiamano Bernardeschi e Douglas Costa, è comprensibile che sia complicato chiedere a questi calciatori un passo indietro in carriera o nello stipendio, magari sperando di inserirli in squadre di caratura inferiore rispetto alla Juve. Si spera nell’interesse del Manchester United, che fino ad ora però non si è concretizzato. Persino per Rugani stanno sorgendo problemi: se ieri lo scambio con l’Arsenal per Bellerin sembrava cosa fatta, oggi l’Arsenal ha fatto sapere che a proprio giudizio la valutazione del difensore italiano è inferiore a quella dell’esterno spagnolo. Insomma, il secondo scambio alla pari salva-bilancio potrebbe non andare in porto. L’Arsenal ha richiesto, di fatto, un conguaglio che la Juve non vuole riconoscere. Così anche per l’ex Empoli si aprono le porte degli scambi, così come per Cristian Romero. Dopo un anno rischia di essere “scaricato” anche Ramsey: e il gallese dall’Arsenal, passando per la Juventus, potrebbe finire al West Ham o al Crystal Palace. Formazioni che magari riusciranno a pagarlo quanto percepisce alla Juve, ma di ambizioni decisamente inferiori.