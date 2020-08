Calciomercato Sampdoria – Potrebbe diventare realtà la prima cessione della Sampdoria nella sessione di calciomercato estiva. È arrivata un’offerta importante per Omar Colley dalla Premier League. Gli interessi di cui si parlava sembrano essersi concretizzati. Sarebbe davvero importante per il club definire in tempi brevi la cessione per iniziare a pianificare il futuro.

Calciomercato Sampdoria – Offerta importante per Colley: forse si chiude

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb la squadra realmente interessata al difensore gambiano è il Southampton, che ha avanzato un’offerta da 18 milioni di Euro. Una cifra estremamente rilevante che sarebbe accettata dalla Sampdoria. Non è ancora chiaro se c’è già un’offerta al calciatore, che comunque andrà a guadagnare molto di più di quanto percepisce in blucerchiato. La possibile cessione di Colley potrebbe rappresentare un primo spartiacque nel mercato della Sampdoria, che ha bisogno di incassare qualcosa da reinvestire per rinforzare la squadra. Con le complicazioni sorte sulla cessione di Linetty, oggi il difensore gambiano è il giocatore più vicino alla partenza.

Il suo sostituto sarebbe stato già individuato in Majid Hosseini, centrale iraniano di proprietà del Trabzonspor. Il club blucerchiato si è già mosso nei giorni scorsi con una prima offerta di 2 milioni di euro giudicata troppo bassa dalla società turca. La cessione di Colley potrebbe accelerare i tempi per la chiusura anche dell’acquisto di Hosseini. L’obiettivo della Sampdoria, lo ricordiamo, è quello di incassare una cifra vicina ai 45 milioni di Euro con la cessione di un paio di pezzi forti (Colley e Linetty) e altri 9 esuberi (Jeison Murillo, Vasco Regini, Gianluca Caprari, Leonardi Capezzi, Vid Belec, Antonio Palumbo, Valerio Verre, Mohamed Bahlouli, Ognjen Stijepovic). Queste operazioni dovrebbero consentire anche la discesa del monte ingaggi di circa 8 milioni di Euro, al netto delle sostituzioni.