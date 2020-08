Milan News – Calciomercato: il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con la società rossonera è a un passo. Col raduno previsto per lunedì, i vertici dell’area dirigenziale milanista hanno dato il via libera a un aumento della proposta contrattuale che dovrebbe portare le parti alla firma del nuovo accordo. Una base ritenuta fondamentale per procedere serenamente nelle altre trattative di mercato.

Milan News – Calciomercato: rinnovo di Ibrahimovic a un passo, poi gli acquisti

Ibrahimovic rinnoverà, i dubbi sono sempre stati pochi e sembrano ormai essere spariti del tutto. Nelle scorse ore la dirigenza milanista ha portato a 6 milioni di Euro la proposta di base fissa dello stipendio dello svedese, andando praticamente a pareggiare quanto Ibrahimovic ha guadagnato finora. Una prospettiva che consentirebbe allo svedese di mantenere il proprio – altissimo – livello salariale pur essendo leggermente inferiore alla richiesta di 7 milioni avanzata da Raiola. Probabilmente un piccolo stratagemma, o gioco delle parti, per mantenere l’ingaggio di Ibra ai livelli della definizione del suo ritorno in rossonero lo scorso gennaio. Le fonti giornalistiche concordano nel dire che la risposta di Zlatan dovrebbe arrivare tra oggi e domani, andando a chiudere la vicenda entro l’inizio del ritiro prestagionale previsto per lunedì.

La firma di Zlatan è considerata prioritaria rispetto a tutti gli altri rinnovi e anche alle operazioni in entrata. Forse anche perché sarà così più semplice definire il budget a disposizione per gli stipendi da offrire ai nuovi giocatori. In standby ci sono Tiemoué Bakayoko e Serge Aurier. Per entrambi il Milan ha già l’accordo rispetto all’ingaggio, c’è da trattare con i club affinché le operazioni di acquisto dei due siano sostenibili per la società rossonera. Per Aurier ballano col Tottenham 5 milioni di Euro di valutazione (15 offerti contro 20 richiesti), mentre per Bakayoko il Chelsea continua a chiedere circa 30 milioni di Euro a fronte dei 20 proposti come limite massimo dal Milan: la trattativa potrebbe essere più lunga in questo caso.