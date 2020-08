Calciomercato Sassuolo – Silvestri nome caldo per la porta, il Genoa vuole un centrocampista neroverde

Possibile cambio per la porta del Sassuolo, sopratutto dopo le dichiarazioni di Andrea Consigli, che dopo 6 anni in neroverde potrebbe accarezzare l’idea di cambiare aria, qualora arrivasse un’offerta allettante: sulle sue tracce c’è la Lazio che da sempre lo stima e potrebbe garantirgli il palcoscenico della Champions League.

Sostituto per la porta

Il Sassuolo è ben conscio di questa possibilità e quindi si sta già guardando intorno e Marco Silvestri, attuale numero 1 dell’Hellas Verona rientra appieno nei parametri del club emiliano, anche se c’è da superare una folta concorrenza, vista l’ottima stagione disputata, tra gli artefici dell’eccellente annata dei ragazzi di Juric che ha messo in mostra più volte un’ottima solidità difensiva.

Obiang cedibile?

In vista della prossima stagione, il Sassuolo ha già messo in conto di dover effettuare diverse cessioni, come è oramai abituato a fare in maniera molto oculata, puntando su calciatori emergenti. Anche Pedro Obiang, attuale centrocampista in forza ai neroverdi sarebbe attualmente ambito da una squadra che ha intenzione di cambiare profondamente la propria ossatura ed avrebbe messo gli occhi proprio sull’ex centrocampista del West Ham che tuttavia probabilmente resterà in neroverde, nonostante il recente sondaggio effettuato dai rossoblu: per farlo partire servirebbe un’offerta decisamente importante.