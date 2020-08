Non dirlo al mio capo 3 – La terza stagione ci sarà?

Non dirlo al mio capo 3 è ancora in forse: questa la brutta notizia che i fan della fiction italiana non vorrebbero sentire. Possiamo dare quasi per scontato che uno dei due protagonisti però deciderà di non tornare nella terza stagione.

Lino Guanciale infatti ha già detto la sua in merito a Non dirlo al mio capo 3: nei suoi piani non c’è spazio per i nuovi episodi. La volontà dell’attore è infatti di spaziare in orizzonti diversi, anche se non esclude un suo possibile ritorno.

Non dirlo al mio capo 3 – Il successo regalerà un ritorno?

Non dirlo al mio capo 3 potrebbe essere una delle fiction su cui la Rai vorrà puntare nei suoi prossimi palinsesti. L’abbinata Vanessa Incontrada – Guanciale si è rivelata più che vincente, senza dimenticare che il finale di Non dirlo al mio capo 2 ci ha lasciato con il fiato sospeso. Torneremo a parlare di Lisa? Oppure dovremo accontentarci di saperla in bilico fra questa esistenza e un altro piano? Se il co-protagonista non dovesse ritornare, possiamo dare per scontato l’addio alla coppia più amata dello show.

Nel corso dei primi due capitoli, la fiction ha regalato agli italiani sorrisi e colpi di scena. Oltre a molti personaggi interessanti, che in ultima battuta si sono arricchiti anche della presenza di un attore internazionale del calibro di Iago Garcia. Eppure già da tempo si mormora sulla possibilità che Non dirlo al mio capo 3 non veda mai la luce. Tutto sta nelle mani di Rai Fiction e Lux Vide, le due case di produzione che hanno promosso il programma televisivo. Anche se sono trascorsi due anni dall’ultima messa in onda originale, non possiamo ancora avere alcuna certezza sul futuro della serie.