Non dirlo al mio capo 2, ultima puntata – Anticipazioni 23 agosto

Non dirlo al mio capo 2 giunge alla sua ultima puntata, come sempre in replica nella prima serata di Rai 1 del 23 agosto 2020. Siamo arrivati al finale di stagione e di carne sul fuoco ce n’è davvero tanta. Nell’episodio 11, Fantasmi e miraggi, scopriremo qualcosa di più sul passato di Cassandra e assisteremo ad una tragedia.

Nell’episodio 12, Io ti credo, Enrico finisce nei guai a causa della morte della moglie. I sospetti ricadono infatti nell’avvocato, che teme persino di essere colpevole. Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2 ci rivelano che ci saranno altri colpi di scena drammatici.

Dove siamo rimasti

Nel quinto episodio di Non dirlo al mio capo 2, Lisa è ancora indecisa su Diego: lo ha visto più di una volta in compagnia di un’altra donna e si chiede se non la stia tradendo. Intanto Venturi sviluppa un bel legame con Giuseppe, che però lo mette in crisi per quanto riguarda la sua relazione con Lisa. Per questo arriva a lasciarla ed Enrico non può che esserne felice. L’avvocato aiuterà poi la co-protagonista a difendersi dalle accuse del padre e a ottenere l’affidamento di Aurora. Quando Enrico sembra finalmente sul punto di rivelare i propri sentimenti, Lisa lo sorprende ancora una volta e ritorna con Diego.

Non dirlo al mio capo 2, ultima puntata – Anticipazioni e trama

Nell’episodio 11, Cassandra entra in crisi dopo aver atteso Massimo (Gianmarco Saurino) invano e ricade nei suoi vecchi vizzi. Intanto, Massimo accusa Enrico (Lino Guanciale) di aver provocato in qualche modo la morte dei suoi genitori, visto che ha difeso l’uomo che li ha uccisi. Quando Cassandra viene arrestata, lo studio Vinci decide di difenderla: Enrico consiglia all’assistente di dichiararsi colpevole di detenzione di droga. Si scopre però che la ragazza è innocente e che è stato Sergio, l’uomo con cui ha trascorso la notte, a nascondere la droga nella sua borsa. Intanto, Lisa (Vanessa Incontrada) sottolinea ad Enrico di essere decisa a partire con Diego (Iago Garcia). Una volta ubriaco, l’avvocato si presenta a casa di Nina per sfogarsi. Il giorno dopo la donna viene ritrovata morta.

Nell’episodio 12, tutte le prove sembrano condurre verso Enrico. A causa dell’acool, l’avvocato non ricorda che cosa è accaduto la notte precedente. La Polizia lo crede colpevole e anche lui finisce per convincersi di aver ucciso l’ex moglie a causa dello stato alterato. Lisa però gli crede e ottiene gli arresti domiciliari, che l’avvocato trascorrerà a casa sua. Per via di questo evento, Diego intuisce che la fidanzata ama ancora Enrico e i due si lasciano. Nel frattempo, Mia (Ludovica Coscione) scopre che Aurora (Beatrice Vendramin) ha intenzione di uccidersi e la convince a fermarsi. Lisa e Massimo invece scoprono che Nina veniva ricattato da Giorgio Scontenti, il detective privato a cui aveva chiesto di trovare informazioni sulla sua rivale. Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2 ci svelano che Lisa verrà ricoverata in ospedale in seguito ad un conflitto a fuoco con Scontenti. Nonostante l’intervento, la donna non riuscirà a risvegliarsi.