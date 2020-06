Lino Guanciale – Tutto su di lui – Età, compagna e figli

Lino Guanciale è considerato ormai uno degli attori più acclamati del piccolo e grande schermo. Uno dei più ricercati per quanto riguarda le fiction, che lo vedono sempre in primo piano. Merito non solo della sua bravura, ma anche di una buona dose di fascino.

Lino Guanciale ha interpretato diversi personaggi nel corso della sua carriera e soprattutto in questi ultimi anni. Ha lavorato con altrettante attrici molto amate dal pubblico italiano, riuscendo sempre a distinguersi.

Lino Guanciale – Età, moglie e figli

Lino Guanciale nasce ad Avezzano il 21 maggio del ’79. Il padre è medico, la madre insegnante e il fratello minore Giorgio diventerà poi psicoterapeuta. Il futuro attore inizia a frequentare Lettere e Filosofia durante il periodo universitario, poi decide di iscriversi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Il diploma arriva nel 2003 e anche il Premio Gassmann. La sua carriera però inizia a teatro grazie allo spettacolo Romeo e Giulietta diretto da Gigi Proietti. Il suo debutto al cinema avviene invece due anni più tardi grazie al film Io, Don Giovanni del regista Carlos Saura, dove interpreta Mozart. Nel 2011 invece approda in tv con Il segreto dell’acqua e poi Una grande famiglia. Lo troviamo inoltre in Non dirlo al mio capo per ben due stagioni e in Che Dio Ci Aiuti.

Com’è facile immaginare, al suo fianco abbiamo visto diverse donne nel corso degli anni. Lino Guanciale è stato per molto tempo fidanzato con l’attrice Antonietta Bello, conosciuta alla Iuav di Venezia. Il loro amore però è terminato in via definitiva nel 2018. Questo non ha impedito comunque all’attore di voltare pagina e sognare di nuovo l’amore, che è arrivato grazie all’incontro con Antonella Liuzzi. Anche se i fan lo hanno sempre visto come un papà bravissimo, in realtà l’artista non ha ancora avuto figli. Chissà che la nuova compagna non gli regali anche la possibilità di fare questo particolare step.