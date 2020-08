Albano Carrisi non si perdona: “L’ho tradito e non me lo perdonerò mai…”

By

Albano Carrisi non riesce a perdonarsi uno degli errori più grandi della sua vita e spiega durante l’intervista al settimanale Di Più uno dei momenti più bui dove, ha abbandonato la sua fede. Un momento davvero difficile per il cantante che, ha abbandonato il suo migliore amico Dio, spiegando il motivo ma soprattutto come è riuscito a ritrovarsi dopo essersi perso.

Il cantante di Cellino San Marco non si tira indietro e racconta alcuni momenti difficilissimi della sua vita che hanno caratterizzato la persona che è ora. Albano Carrisi forte credente non si perdona di aver tradito e abbandonato per un certo periodo la strada del Signore, lasciando i lettori senza parole.

Albano Carrisi non si perdona

Il cantante spiega di aver messo in dubbio il suo grande amico Dio dopo la scomparsa di Ylenia nel 1993. Albano infatti, ha spiegato che: “Vivevo una grande crisi. Mi stato incattivendo, non sembrano più nemmeno io. Io ho sempre vissuto di preghiere, di messe tutte le domeniche, di segni della croce prima di andare a dormire. Il “Signore D” si era infilato nella mia vita…”

Abano Carrisi crede così fortemente alla fede proprio nello stesso modo in cui, crede al Diavolo. All’interno dell’intervista infatti, spiega quanto ha deciso di riunirsi a Dio: “Sono uscito dal tunnel quando mi sono reso conto che senza il dialogo con Dio vivevo peggio, molto peggio. […] Avevo bisogno di pregarlo, di sentirlo vicino, come un tempo”.

Il cantante di Cellino San Marco spiega la sua fede

Dopo il periodo che l’ha visto lontano dalla fede a causa della scomparsa di Ylenia, Albano sembra aver ritrovato la vicinanza alla preghiera e al Signore, spiegando quanto sia importante per lui sentirlo sempre vicino. Il cantante spiega così che: “Preso tutte le notti, e prima di addormentarmi mi rivolgo al mio amico Dio per chiedere di correggere i miei errori. Tutte le mattine vado nella chiesa che ho fatto redigere nella mia tenuta. C’è la campana della chiesa dove andavo a pregare da bambino, che ho acquistato. Mi inginocchio e chiedo”.

Albano Carrisi ha concluso raccontando quanto per lui sia importante compiere almeno una buona azione al giorno: “Ho imparato ogni giorno a fare qualcosa, Anche una piccola cosa, che non serva solamente a me stesso, ma agli altri”.