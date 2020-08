Alexis Sanchez – Ruolo, Carriera, Statistiche

Alexis Sanchez è un attaccante che ai fini del Fantacalcio non è del tutto adatto, perchè non va più in rete come ai tempi dell’Udinese e in più non è nemmeno un titolare fisso. Può comunque essere una buona riserva in una fanta-squadra purchè pagato ad una cifra giusta.

Alexis Sanchez: Ruolo

Soprannominato “Niño Maravilla” per il talento manifestato in giovane età, è un attaccante dal fisico brevilineo. La dotazione tecnica come l’effettuare dribbling e servire assist ne consente l’impiego da seconda punta o esterno offensivo, pur potendo agire anche da centravanti o alle spalle di esso.

Alexis Sanchez: Carriera

Alexis Sanchez nato a Tocopilla in Cile il 19 dicembre del 1988, ha mosso i primi passi della sua carriera nel Cobreloa, squadra con la quale si è fatto notare fin da giovanissimo. Nel 2006 viene acquistato dall’Udinese che lo gira in prestito prima al Colo-Colo e l’anno successivo agli argentini del River Plate. Nell’estate del 2008 si trasferisce a Udine nonostante gli sforzi del River Plate di trattenerlo in Argentina. L’esordio in massima serie arriva il 14 settembre 2008, mentre il primo gol nella nostra Serie A è datato 19 ottobre 2008. Il 21 luglio 2011 diventa ufficiale il suo approdo alla squadra catalana del Barcellona, con la quale firma un contratto valido per cinque anni. All’Udinese vanno 26 milioni di euro più 11,5 milioni legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il 10 luglio 2014 il club inglese dell’Arsenal ufficializza l’acquisto a titolo definitivo del giocatore, pagando al Barcellona la cifra di 48 milioni di euro. Il 22 gennaio 2018, con il contratto in scadenza a giugno dello stesso anno, passa al Manchester United, fino a passare la scorsa estate all’Inter in prestito e quest’anno a titolo definitivo.

Alexis Sanchez: Statistiche

In carriera Sanchez ha collezionato in tutte le competizioni con tutte le squadre di club 625 presenze con 182 gol all’attivo. La sua migliore stagione è stata quella 2016/17 quando con la maglia dell’Arsenal ha realizzato 30 gol in 51 partite.

Con la maglia del Cile ha totalizzato 132 presenze con 43 reti e ancora è il miglior marcatore della storia cilena.

Il suo palmares è ricco di trofei, infatti ha vinto 2 campionati cileni, 1 campionato argentino, 2 Supercoppa di Spagna, 1 Coppa di Spagna, 1 campionato spagnolo, 2 Coppa d’Inghilterra, 3 Community Shield, 1 Supercoppa Europea, 2 Coppa America.