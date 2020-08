Ricetta pesto alla genovese: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi conosciamo insieme la ricetta pesto alla genovese, una salsa famosa in tutto il mondo che nasce in Liguria con soli ingredienti naturali. Questo condimento per pasta nasce nell’800 e negli anni la ricetta originale non ha mai subito alcuna variazione, vedendo la preparazione casalinga con il classico mortaio di marmo e tanta pazienza.

Pesto alla Genovese – Ingredienti

Dosi per due persone.

Foglie di Basilico 25 grammi

Olio extravergine di oliva 50 ml

Parmigiano reggiano 35 grammi da grattuggiare

Pecorino 15 grammi da grattuggiare

Pinoli 8 grammi

Aglio 1/2 spicchio

Sale grosso a piacere

Pesto alla Genovese – Preparazione

Prima di tutto ricordatevi che le foglie di basilico vanno pulite con un panno morbido e non lavate (meglio se di tipologia genovese a foglie strette) e poi sbucciate l’aglio mettendolo nel mortaio con un pizzico di grano grosso. È importante che le foglie di basilico siano asciutte e non stropicciate proprio perché – come vedrete tra poco – le vescicole dalla quale fuoriesce il liquido devono essere integre. In caso contrario si potrebbe verificare una ossidazione dei colori e degli aromi, tanto da rovinare tutta quanta la salsa.

Ora cominciate a pestare fino a quando non arriverete ad una crema di aglio aggiungendo a questo punto le foglie insieme a un altro pizzico di sale grosso, indispensabile per mantenere vive le fibre e il colore verde acceso. A questo punto schiacciate le foglie di basilico contro le pareti del mortaio attuando un movimento del pestello da sinistra a destra, mentre il mortaio stesso da destra a sinistra: andate avanti sino ad ottenere la fuoriuscita del liquido verde acceso.

Aggiungere i pinoli e pestate nuovamente sino a quando non si ottiene una crema omogenea. I formaggi vanno aggiunti adesso ma pian piano continuando a mescolare, aggiungendo per ultimo l’olio extravergine di oliva per amalgamare il tutto e renderlo più cremoso. Continuate ad amalgamare sino a quando la crema non sarà diventata una salsa bella, profumata e omogenea.

Naturalmente esiste anche il pesto alla genovese senza l’aglio, infatti vi basterà non aggiungerlo durante il procedimento per far contenti i vostri ospiti.

Pesto alla Genovese – Consigli

Per conservare il Pesto alla Genovese si potrà utilizzare il frigorifero, riponendolo nel classico contenitore ermetico sino ad un massimo di 3 giorni. La salsa deve essere ricoperta da uno strato di olio extravergine di oliva per mantenere i gusti inalterati. Per quanto riguarda i pinoli, gli stessi potranno essere congelati in piccoli vasetti e successivamente scongelati a temperatura ambiente.