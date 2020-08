Milan News – Calciomercato: la società rossonera prosegue il lavoro sul mercato in queste ore in cui inizia la stagione con il raduno dei calciatori agli ordini di Pioli. Ancora manca l’accordo finale con Zlatan Ibrahimovic per la permanenza dello svedese a Milanello. Nel frattempo ci sono alcuni sviluppi per le trattative impostate nei giorni scorsi per rinforzare la rosa.

Milan News – Calciomercato: Bakayoko si, Aurier no. Tre nomi dal Real Madrid

Tiemoué Bakayoko è più vicino a diventare di nuovo un giocatore rossonero. Il centrocampista di proprietà del Chelsea potrebbe arrivare: il club londinese ha aperto alla possibilità del prestito oneroso con opzione di riscatto – e non con obbligo – per cifre che il Milan dovrebbe considerare accettabili. L’accordo col calciatore già c’è: il ritorno del franco-ivoriano dovrebbe essere un’operazione da chiudere.

Discorso completamente diverso invece per Serge Aurier: il terzino del Tottenham è sempre più distante da un futuro al Milan. La valutazione completamente diversa del suo cartellino (10 milioni per il Milan, 20 per il Tottenham) ha bloccato tutto, favorendo così l’inserimento del Bayer Leverkusen che in questo momento è in pole per l’acquisto del calciatore, almeno stando a quanto pubblicato dal Corriere della Sera.

Continuano poi i contatti con il Real Madrid: il portale eldesmarque.com riferisce che il club rossonero ha avviato i discorsi non solo per Oscar Rodriguez, centrocampista che l’anno scorso è stato in prestito al Leganes, ma anche per Luka Jovic e Brahim Dìaz. Il serbo, per altro, è stato a lungo considerato la prima scelta per l’attacco in caso di addio di Ibra. Su di lui e sullo spagnolo, però, ci sono poche conferme a causa della volontà dei blancos di cederli a prezzo pieno per recuperare l’esborso servito ad acquistarli e risanare in parte il bilancio.