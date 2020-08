Gaetano Castrovilli – Ruolo, Carriera e Statistiche

Gaetano Castrovilli è un gioiello della Fiorentina che merita di far parte di una fanta-squadra perchè anche se segna poco le sue prestazioni sono sempre di altissimo livello.

Gaetano Castrovilli: Ruolo

È un centrocampista abile nel dribbling e nel creare superiorità numerica, veloce e dinamico, che può giocare anche come mezzala sinistra per poi accentrarsi. È bravo anche in fase di costruzione grazie alla sua visione di gioco, in fase difensiva e nel recuperare palloni. Per lo stile di gioco viene paragonato a Marco Verratti.

Gaetano Castrovilli: Carriera

Classe ’97, Castrovilli è nato a Canosa ed ha mosso i primissimi passi della sua carriera nella squadra del paesino dove abitava: l’ASD Minervino.Nel 2008 viene notato da alcuni dirigenti del Bari, che dopo averlo sottoposto ad un provino lo portano nel settore giovanile del club biancorosso. Il 22 maggio 2015, all’età di 18 anni, esordisce in prima squadra tra i professionisti in Serie B. Il 23 febbraio 2017 viene acquistato in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina per circa 1,5 milioni di euro. L’11 luglio 2017 viene ceduto in prestito alla Cremonese. Il 3 luglio 2018 viene rinnovato per un’altra stagione il prestito ai grigiorossi. Nell’estate del 2019 torna alla Fiorentina, e viene confermato in rosa dall’allenatore Vincenzo Montella. Esordisce in Serie A il 24 agosto 2019, a 22 anni. L’8 novembre 2019 riceve la sua prima convocazione in Nazionale maggiore in vista delle sfide contro Bosnia ed Erzegovina e Armenia. Debutta il 15 novembre, a 22 anni.

Gaetano Castrovilli: Statistiche

Seppur ancora giovanissimo Castrovilli ha già tanta esperienza sulle spalle, infatti ha totalizzato 102 presenze tutte tra i professionisti realizzando 9 gol. Nella sua prima stagione in prestito alla Cremonese ha realizzato 1 gol e 4 assist in 26 presenze. Il 29 settembre 2019 realizza il suo primo gol in Serie A nella partita Milan-Fiorentina (1-3) disputata a San Siro.