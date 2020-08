Calciomercato Sampdoria – Giornata importante per la Sampdoria sul fronte calciomercato. È diventata ufficiale la cessione di Karol Linetty al Torino: dopo un lungo tira e molla la trattativa è chiusa, sono arrivati gli annunci delle due società. Si sta iniziando a definire la situazione tra i pali alle spalle di Audero: sempre qualche difficoltà per arrivare a Semper, per adesso si è cambiato obiettivo.

Calciomercato Sampdoria – Linetty al Torino, è ufficiale. Arriva Ravaglia, Falcone al Cosenza

Karol Linetty è un nuovo giocatore del Torino. La Sampdoria incassa 7.5 milioni di Euro di base fissa più 1.5 milioni di Euro di bonus legati alle prestazioni del giocatore. L’annuncio è arrivato oggi intorno a mezzogiorno: si chiude così la prima cessione remunerativa della Samp in questa sessione di mercato, con la parola fine all’esperienza blucerchiata del polacco, che aveva il contratto in scadenza nel 2021. il giocatore ha firmato un contratto quadriennale con il Torino. Questo il comunicato di saluto ufficiale da parte della dirigenza doriana al giocatore: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Torino F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Karol Linetty. Al centrocampista polacco – 131 presenze e 11 gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste quattro stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società”.

Si sta poi definendo la situazione tra i pali alle spalle di Audero. La Sampdoria ha rinnovato il contratto di Wladimiro Falcone, che però è in procinto di andare a vivere una stagione da protagonista in Serie B al Cosenza, dopo le tre presenze dello scorso anno. Nelle ultime ore è diventata praticamente ufficiale l’acquisizione di Nicola Ravaglia, portiere 32enne che l’anno scorso ha difeso i pali della Cremonese. Il giocatore stava per firmare il rinnovo con la società grigiorossa quando è arrivata la chiamata della Samp. Queste le sue parole: “A quasi 32 anni ricevere la chiamata da una società di Serie A come la Sampdoria è qualcosa di importante ma anche inusuale. Quindi quando poi si è concretizzata ho comunicato questo ai direttori che ringrazio per la disponibilità che hanno avuto in questo momento per assecondarmi. Parto per questa nuova avventura carico come sempre”. L’arrivo di Ravaglia, che per esperienza dovrebbe prendere il ruolo di secondo alle spalle di Audero, libererà Belec che dovrebbe ritrovare Castori alla Salernitana.