Calciomercato – Affari e trattative 27 agosto – Messi il sogno di tutti – Juve arriva un centrocampista – Maran al Genoa

Il calciomercato in questi giorni e chissà ancora per quanto tempo gira intorno al sogno di avere in squadra Lionel Messi, ma è in Italia che ci concentriamo e su quanto stanno facendo le nostre società.

Messi il sogno di tutti

Lionel Messi è quasi da considerarsi un ex calciatore del Barcellona a meno di clamorosi colpi di scena e tutte le big del mondo vorrebbero l’argentino in squadra. Visti i costi dell’operazione le italiane sono praticamente tagliate fuori dalla corsa al fuoriclasse, mentre chi potrebbe mettere in piedi una trattativa in Europa sono PSG ma soprattutto il Manchester City dove la Pulce riabbracerebbe Guardiola.

Juventus: in arrivo un giovane centrocampista

La Juventus sta per mettere a segno un colpo in prospettiva, si tratta del centrocampista dello Schalke Weston McKennie, che dovrebbe arrivare a Torino in prestito oneroso (3 milioni) più diritto di riscatto fissato a 18. A centrocampo scala posizioni Leandro Paredes, in attacco il primo nome resta Dzeko: la Juve ha proposto Khedira, la Roma (che ha accolto e convocato per il ritiro Pedro) non è convinta dal tedesco.

Reina passa alla Lazio

Pepe Reina è ormai un nuovo portiere della Lazio, infatti lo spagnolo in giornata raggiungerà i nuovi compagni in ritiro e si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto. Resta da risolvere la questione rinnovo per Inzaghi, Lotito sta ancora aspettando che il tecnico decida e per farlo ha aumentato la sua offerta.

Le altre notizie

Rolando Maran è ufficialmente il nuovo tecnico del Genoa, subentra a Davide Nicola, il quale non è stato confermato. Il Napoli sta per annunciare il rinnovo fino al 2025 di Piotr Zielinski e segue sempre per la difesa Matvienko: affare da 15 milioni.

Il Torino ha prelevato dalla Sampdoria Karol Linetty e adesso sposta le sue attenzioni sul trequartista colombiano Carrascal, mentre quasi certamente il giovane attaccante Millico partirà in prestito.

L’Atalanta incassa l’interessamento del Leicester per Castagne, che però ha incontrato il club orobico ed è più vicino al rinnovo. Il Benevento si muove per Grujic: offerto il prestito con obbligo riscatto, ma c’è anche il Milan. Lo Spezia è vicino a salutare a sorpresa Angelozzi, tra i fautori della storica promozione: contatti avanzati con Meluso. Il Verona tratta con lo Zurigo per il giovane capitano Kevin Ruegg, il Sassuolo può accogliere Van Crombrugge dell’Anderlecht per sostituire Consigli in porta.