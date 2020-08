Oroscopo, i segni più pazienti dello zodiaco: ecco quali sono

La pazienza, insieme all’altruismo, è probabilmente tra le qualità più apprezzabili in un essere umano. Per la verità entrambe non sono così diffuse, soprattutto ai tempi attuali, quando tutto è dominato dalla fretta.

Si vive di fretta, si mangia di fretta, cinque minuti di ritardo possono servire a scatenare reazioni di avversità se non di aperta intolleranza nei confronti del malcapitato di turno. La vita odierna è indubbiamente molto stressante, tra ritmi impossibili, necessità di essere sempre collegati e esigenze incredibili da parte di capi e referenti che pretendono che pure alle 10 di sera un collaboratore debba spedire una certa mail.

Tutto questo contribuisce non poco a generare una diffusa intolleranza con tendenza all’aggressività. Per non parlare poi delle relazioni sentimentali: difficilissimo trovare l’altra metà della mela, ancor più difficile cercare di comprendere le esigenze dell’altro. E anche in questo caso, la fretta di trovare subito la sintonia giusta finisce con il guastare il rapporto. Insomma chi, di questi tempi, dimostra di avere pazienza, è sicuramente una persona da tenere stretta. Nonché un collaboratore prezioso per comporre il proprio puzzle di 3000 pezzi appena comprato in cartolibreria!

1)Toro

Merita il podio, perché ha una gran pazienza e mille ragioni per perderla. La sua vita è sempre divisa tra questioni impellenti di famiglia, richieste da parte di capi, referenti, figli, partner. Tutto sembra congiurare contro le sue esigenze, ma il segno riesce comunque, incredibilmente, a non perdere la calma. Non significa che non abbia i suoi tormenti, tutt’altro: internamente è tutto un ribollire di sensazioni e domande inevase, ma riesce, in ogni caso, a sedersi a un tavolo e cercare di risolvere tutto senza farsi prendere da inutili tensioni.

2)Cancro

Ha una pazienza infinita, con le persone che lo circondano e con le situazioni esasperanti in cui, non si sa come, si trova sempre inevitabilmente invischiato. Eppure il segno è lì che non demorde, portando a termine il suo lavoro sempre diligentemente, nonostante abbia una gran voglia di lanciare il pc contro il muro, e continuando a cercare il dialogo con il partner di turno che si comporta in maniera del tutto irrazionale. Insomma, sono in molti ad approfittarsi della dolcezza del cancerino, che così è costretto a fare esercizi incredibili di pazienza.

3)Pesci

Certo, talvolta anche il segno dei pesci perde la pazienza. Ma, in genere, riesce sempre a essere calmo e disponibile nei confronti di tutti, nonostante talvolta provi l’irresistibile tentazione di mandare tutti al diavolo. Non è un santo, sia chiaro, ma ha quell’incredibile senso di responsabilità che lo porta sempre a portare a termine i suoi compiti con diligenza. Poi, magari, al ritorno a casa si isola dal mondo per sbollire e sfogarsi, ma dimostra sempre una grande professionalità e resistenza.

4)Vergine

È il suo senso di precisione a far emergere la sua pazienza, perlomeno nei confronti di se stesso. Non smette di lavorare se non ha prima, in maniera estremamente minuziosa, verificato che tutto sia perfettamente in ordine. E, in genere, è sempre tutto a posto. I ritardi degli altri lo esasperano, così come pure la loro incompetenza. Ma bisogna, comunque, riconoscere che anche a se stesso chiede molto studio e molto impegno. Pertanto, rientra nel novero dei pazienti proprio per il suo atteggiamento in campo professionale: è tra i pochi che pratica sistematicamente la preziosa arte dell’approfondimento.