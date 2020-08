Calciomercato Genoa – Tris di nomi dal Napoli. Tra i pali pronto a tornare Perin

Calciomercato Genoa – Ieri la prima giornata di Rolando Maran al centro tecnico del Grifone per dirigere gli allenamenti dei giocatori rossoblu. In mattinata il colloquio con Faggiano per decidere le strategie di mercato: il tecnico dovrebbe proporre la difesa composta da quattro uomini, un centrocampo a tre e un attacco flessibile a seconda degli uomini che saranno messi a sua disposizione. Il direttore sportivo ha già contattato il Napoli per tre calciatori, sembra quasi fatta per il ritorno di Mattia Perin tra i pali.

Calciomercato Genoa – Tris di nomi dal Napoli. In porta pronto a tornare Perin

Mattia Perin potrebbe essere il primo acquisto. Ieri pomeriggio in un’intervista concessa a Sky Sport Faggiano ha dichiarato: “Perin ha mercato e non sarà semplice. La sua voglia di tornare al Genoa può darci una mano”. C’è quindi la volontà del giocatore di tornare a difendere i pali della porta rossoblu: un fattore che potrebbe facilitare l’operazione, per la quale bisogna però trovare la quadratura con la Juventus, che inserirebbe volentieri il cartellino del giocatore in altre operazioni.

Nel frattempo il nuovo direttore sportivo del Genoa ha contattato il Napoli per ben tre calciatori. Faggiano gode di buoni rapporti con Giuntoli fin dai tempi del Parma, quando prese Sepe, Grassi e Inglese dalla rosa azzurra per rinforzare quella dei ducali. Con il club partenopeo si parla sopratutto di attaccanti: complicato arrivare a Llorente, che ha offerte dalla Spagna e preferirebbe tornare in patria. Faggiano a tal proposito ha detto che “il giocatore non si discute ma dobbiamo ragionare anche su investimenti sui giovani”. Un modo come un altro per dire che se arriverà qualcuno capace di valorizzarsi al Genoa sarà meglio. Più giovani sono Adam Ounas, per il quale il Napoli fa una valutazione molto alta, e Amin Younes che, arrivato a parametro zero al Napoli un anno fa, potrebbe essere preso con una spesa inferiore.