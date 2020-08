Oroscopo di oggi, venerdì 28 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi venerdì 28 agosto 2020. Manca poco al prossimo fine settimana! Prima, però, scopriamo come sarà la giornata di oggi per i segni dello zodiaco. Chi sarà favorito dalle stelle? Per l’Ariete serve ancora molta cautela nei rapporti, mentre il Toro può recuperare terreno. La Vergine può ambire al successo! Come sarà la tua giornata? Scoprilo, leggendo il seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi venerdì 28 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: devi usare estrema cautela nei rapporti con gli altri, perché il tuo nervosismo ti renderà intrattabile. Leone: hai una gran voglia di buttarti a capofitto in nuovi progetti, ma dovresti fare attenzione alle finanze. Sagittario: stai spendendo troppi soldi! Cerca di risparmiare in vista del futuro.

Oroscopo di oggi venerdì 28 agosto 2020: segni di terra

Toro: sarai carico di energia che potrai utilizzare per portare avanti gli impegni più importanti. Vergine: la fine di agosto ti riserva ancora molte sorprese, per cui non sprecare tempo e mettiti in gioco! Capricorno: sta per cominciare un periodo più fortunato. Avrai già qualche segnale sul fronte relazionale.

Oroscopo di oggi venerdì 28 agosto 2020: segni di aria

Come indica l’oroscopo di oggi Gemelli: finalmente un po’ di serenità dopo alcune giornate decisamente no. Bilancia: non sarà una giornata facile. Potresti sentirti un po’ solo o trascurato dal partner. Acquario: nei giorni scorsi hai fatto piazza pulita, tagliando molti rami secchi. Non avrai esagerato?

Oroscopo di oggi venerdì 28 agosto 2020: segni di acqua

Secondo l’oroscopo di oggi Cancro: sarai forte e determinato come non mai, capace di farti valere in ogni situazione. Scorpione: puoi recuperare terreno, ma non ti converrà fare scelte rischiose sul lavoro. Pesci: puoi lasciarti alle spalle la stanchezza degli ultimi giorni e concederti una giornata di relax.