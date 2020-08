Vita da vip, quali sono i segni che amano di più il gossip

Non lo si chiami pettegolezzo, per carità. Il termine esatto è gossip. E ci sono dei segni zodiacali che proprio non ce la fanno a trattenersi dal leggere determinate notizie, per essere sempre super informati su tutto quanto combinano le celeb nella loro vita fatta di lusso ed eccessi. Potessero, farebbero i paparazzi.

Così sanno tutto sull’ultima frequentazione di Alba Parietti, sull’ultima iniziativa di Chiara Ferragni, sulle gravidanze vip, sulle separazioni clamorose dell’estate in corso e sui flirt che, magari, diventeranno delle storie serie.

Tifano, anche. Hanno le loro preferenze – Alessia Marcuzzi sì, Barbara D’Urso no, troppo alti i suoi tacchi – seguono puntualmente programmi stile Temptation island e Grandi fratelli, sanno tutto dei concorrenti della prossima stagione di questo o quel reality. Curiosità, sicuramente.

Ma anche un po’ di invidia mista ad ammirazione per le vite così glamour dei protagonisti dello star system. Infatti, il gossip vale solo per i vip, non certo per il vicino di casa che conduce una vita più grigia della propria. Anche se, l’averlo visto con una nuova ragazza ha stuzzicato l’interesse… Vediamo quali sono i segni più appassionati dell’argomento.

1)Scorpione

È incredibile come il segno sia sempre super informato di tutto e tutti: segue molto i social, condivide notizie, tagga gente nei suoi selfie. Lo stile di vita tipico dei vip lo intriga ma lo fa anche un po’ ridere per via di certi eccessi e certe manie tipiche da star. Segue concerti ed eventi, riuscendo, spesso, a strappare autografi e persino interviste, a causa delle sue infinite conoscenze. Il gossip è la sua materia principale. E, talvolta, ne trae pure ispirazione. Ad esempio, l’ultimo outfit di Elodie, per dirne una, potrebbe essere l’ideale per lo Scorpione, sempre molto originale e glam.

2)Pesci

Il segno è, indubbiamente, appassionato di gossip: non solo per quello che riguarda i vip, ma anche, in genere, la propria vita privata. Se un amica non si presenta a una serata, ad esempio, subito si chiederà se il motivo non sia la sua nuova fiamma, se il capo discute con una collega in ufficio, subito ipotizzerà, come aveva sospettato in passato, che tra i due possa esserci una relazione. Così, se gli capiterà qualche avvincente avventura, subito questo diventerà l’argomento preferito nella sua compagnia di amici.

3)Cancro

In genere non sarebbe particolarmente appassionato di gossip, ma, essendo un grande romanticone, si appassiona alle storie d’amore dei vip fantasticando su un loro riavvicinamento in caso di discussione. Ci rimane male se una relazione finisce, pur non conoscendo nessuno dei diretti protagonisti. Ma il cancro è fatto così: a volte sogna a occhi aperti e vede cuoricini anche laddove, invece, c’è dell’altro. Tipo un tradimento con tanto di paparazzata.

4)Gemelli

Il segno è un grande appassionato di intrighi, essendone lui stesso protagonista. Il nativo del gemelli ha una certa tendenza, infatti, a tenere aperte, per così dire, più situazioni sentimentali. Pertanto questo lo fa sentire un po’ vip. Quindi è portato a seguire le vicende sentimentali dello star system proprio perché un po’ si riconosce. E anche per capire come va a finire, preparandosi, all’occorrenza, a escogitare qualche seria exit strategy per non venire scoperto.