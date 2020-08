Raffaella Mennoia contro gli influencer: ”Io vi toglierei la cittadinanza!”

Raffaella Mennoia è l’autrice di note trasmissioni in onda sulla Mediaset, come Uomini e Donne e Temptation Island. Nelle ultime settimane sono sempre di più i contagi tra i personaggi famosi lanciati soprattutto dai suoi programmi, e così ha deciso di scagliarsi contro di loro.

Volano parole pesanti nel suo profilo Instagram, evidenziando il comportamento irresponsabile dei vari influencer, i quali hanno festeggiato le vacanze nella bellissima isola sarda senza precauzioni e distanziamento sociale. Condannando la loro incoerenza con uno sfogo senza peli sulla lingua, solito di Raffaella Mennoia.

Raffaella Mennoia contro gli influencer

Volti noti sono tornati dalla Sardegna positivi, dopo aver festeggiato ed essersi goduti la loro estate senza porre troppa rilevanza verso l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Si scaglia soprattutto verso tutti gli influencer che hanno partecipato ai suoi programmi, come: Nilufar Addati, Daniele Schiavon, Andrea Melchiorre e tanti altri, senza nascondere la sua rabbia.

Non si astiene dal denunciare la negligenza e la superficialità, sottolineando quanto sia grave ciò che sta accadendo, richiamando alla memoria i danni che la pandemia di Covid-19 ha causato e sta continuando a causare. La sua è una richiesta all’uso della coscienza, che forse alcuni hanno completamento dimenticato, visto gli ultimi aumenti di contagio. Quali sono state le sue dichiarazioni?

“Io vi toglierei la cittadinanza!”

Lo sfogo non tarda ad arrivare, infatti Raffaella Mennoia pubblica delle storie sul suo profilo ufficiale e afferma:”Si erano dette vacanze italiane. Ma questo non voleva dire andare tutti negli stessi posti della Sardegna senza mascherine e tavolate. Attaccati nei soliti posti da sfigati per farvi vedere. Tanto che vi frega a voi se poi c’è e ci sarà gente senza lavoro. Io vi toglierei la cittadinanza”.

Raffaella Mennoia si scaglia contro gli influencer e termina con: “Locali pieni di gente senza mascherine, abbracciati per un selfie”. “Ci sono bambini che non vanno a scuola da mesi e che vivono in 40 mq. Madri che non riescono a lavorare per guardare i figli e padri che hanno perso il lavoro. Per non parlare di tutti i medici morti. Influencers, vip e pseudo-vip, le Instagram Stories sono per voi ovviamente. Per voi che ci avete fatto due pa**e tante durante il lockdown di propaganda e adesso? Vi aspetto se ci chiudono di nuovo a venirmi a fare la spesa”.