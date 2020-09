Vidal all’Inter è sempre più realtà. I nerazzurri da tempo provano a intavolare una trattativa con il Barcellona per provare a regalare ad Antonio Conte il cileno. Un centrocampista perfetto per il suo stile di gioco, nonostante le aperture del cileno però la trattativa non è mai entrata davvero nel vivo.

Con la rivoluzione in casa Barcellona ora le cose sembrano cambiare e favorire l’Inter: Vidal non rientra più nei piani del nuovo allenatore Koeman e, come Messi, Suarez e Rakitic, sembra destinato a lasciare il club per finire la sua carriera altrove. In pole, ovviamente, c’è l’Inter da tempo sulle sue tracce.

Vidal all’Inter: il cileno ha avviato la trattativa per svincolarsi dal Barça

Secondo quanto riportato da Sky Sport Arturo Vidal ha iniziato a dialogare con il Barcellona per svincolarsi dal contratto che lo lega ai blaugrana fino al 2021. Un percorso che potrà poi portare Vidal all’Inter, società che da parte sua ha cominciato a parlare con lo stesso giocatore del (nuovo) contratto per trovare l’intesa sull’ingaggio.

Un acquisto che andrebbe sicuramente a rinforzare il centrocampo. Vidal infatti potrebbe ricoprire anche il ruolo di trequartista dietro a Lukaku e Lautaro Martinez, nel caso in cui Conte decidesse di puntare principalmente sul 3-4-1-2. A farne le spese potrebbe essere Christian Eriksen, colpo del mercato invernale dell’Inter ma mai davvero protagonista dal suo arrivo in nerazzurro.