Erick Morillo morto – Cause del decesso – Chi era – Carriera

E’ recentissima la notizia della prematura morte di Erick Morillo, famosisissimo DJ e produttore di musica house, figura molto nota e apprezzata da tutto l’ambiente musicale house. Le circostanze della morte appaiono ancora poco chiare, ma si tratta indubbiamente di una notizia che ha scosso non poco il mondo della musica.

Cause del decesso

Non sono ancora note le cause della morte del 49enne composer e dj Colombiano: le autorità hanno rinvenuto il suo corpo senza vita nella sua casa di Miami Beach dopo aver ricevuto una chiamata che ha avvisato le autorità.

Biografia e carriera

Colombiano, nato a Cartagena de Indias il 26 marzo 1971 ma trasferitosi giovanissimo negli Stati Uniti, dove cresce nel New Jersey, vive e cresce in un contesto multietnico che influenza in maniera definita anche le sue opere musicali con ritmi latini, hip hop e reggae, sonorità che faranno parte delle sue opere più famose. Inizia la sua carriera prestissimo, all’età di 12 anni dove si esibisce in piccole feste tra amici e parenti e già negli anni 90 inizia a farsi apprezzare nel suo lavoro di composer e dj, con pezzi divenuti iconici come I like to move it (ripreso dal film d’animazione Madagascar) e Can you feel it. Numerose le sue collaborazioni con artisti anche di fattura diversa come Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy e Boy George, è stato eletto per diversi anni Dj internazionale nel 2002, 2006 e 2009, oltre che aver ricoperto il ruolo di Dj Resident al Pacha di Ibiza fino al 2012.

Poche settimane fa era stato accusato di stupro da una donna, e nonostante le iniziali smentite dopo le prove emerse dai test dna, il tutto in riferimento ad un episodio risalente al 2019.

Nel 2002 iniziò a circiolare la voce che fosse morto in un incidente stradale, e la notizia fu riportata da diverse testate fino ad essere smentita.