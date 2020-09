Fuori da Uomini e Donne, Pamela Barretta sta passando un periodo di grandi decisioni e, dunque, potrebbe aver fatto una scelta “estrema”. Come trapelato dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News, la scorsa settimana la dama è stata presente a una delle prime registrazioni del talk show e ha avuto una burrascosa discussione con Enzo Capo.

L’ex cavaliere ha accusato Pamela Barretta di essere la causa della fine della sua nuova storia d’amore con una donna di nome Lucrezia. I toni si sono alzati in studio ed Enzo ha dato perfino della “pazza” a Pamela Barretta, la quale si è sfogata sui social, tornando a dichiarare che, secondo lei, Enzo Capo non è un uomo fedele. La dama, infatti, è convinta che l’ex cavaliere sia interessato a ragazze molto più giovani di lui.

Pamela Barretta prende una decisione “estrema”

A supportare Pamela dentro lo studio di Uomini e Donne ci sono stati Armando Incarnato e Gianni Sperti, stranamente concordi nel difendere la dama. Contro Pamela Barretta, invece si è schierata Tina Copollari. L’opinionista ha dichiarato che Pamela si sarebbe procurata il suo numero di telefono per chiederle cosa le avesse detto Enzo su di lei. Mentre Pamela Barretta si è difesa sui social, dicendo che era stata la stessa Tina a lasciarle il suo numero.

Insomma, in attesa di sapere se Pamela Barretta tornerà di nuovo a Uomini e Donne, la dama si gode gli ultimi scampoli d’estate. A tal proposito, Pamela Barretta ha fatto una scelta ancor più “estrema” fuori da Uomini e Donne. La dama ha condiviso un video su Instagram in cui mostra la sua esperienza in Parafly, il paracadute sull’acqua.

Brividi inaspettati fuori da Uomini e Donne

“Doveva essere una giornata relax, invece si è trasformata in un volo mozzafiato,” ha commentato Pamela Barretta condividendo la sua avventura coi follower. Forse la dama è in cerca di nuove emozioni che la distolgano dall’ennesima delusione dovuta ad Enzo Capo? Al momento, Pamela ha dichiarato più volte di non stare frequentando nessuno e di avere poca fiducia negli uomini. La dama di Uomini e Donne si sta dedicando al lavoro e agli affetti più cari, tra cui gli amici, come l’influencer Amedeo Venza.

E’ stato proprio Venza, in una sua storia su Instagram, a svelare il presunto tradimento di Enzo Capo nei confronti della sua nuova fidanzata Lucrezia. Enzo Capo, infatti, non ha mancato di accusare anche lui nello studio di Uomini e Donne. Cosa succederà in futuro?