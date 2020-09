By

Yari Carrisi non perdona il padre e sembra che le future nozze tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso non siano di suo gradimento. Il settimanale Mio infatti, ripercorre le tappe dell’allontanamento tra il cantante e suo figlio Yari aggiungendo particolari su cui, nessuno aveva mai ragionato.

Da diverse settimane infatti, Albano Carrisi e Loredana Lecciso sembrano aver deciso di convolare a nozze dopo tantissimi dissapori e tira e molla. La coppa che in fondo non si è mai divisa del tutto sembra aver ritrovato l’amore di un tempo grazie anche a questi lunghi mesi di lockdown.

Yari Carrisi non perdona il padre

Se per Loredana Lecciso e Albano, insieme ai figli avuti proprio dalla showgirl il matrimonio è una notizia meravigliosa, non si può dire lo stesso per quanto riguarda Yari Carrisi che, sembra aver tagliato i ponti quasi definitivamente con suo padre. Dalle ultime indiscrezioni emerse infatti, la coppa sarebbe molto vicina al “Si” ma Albano sembra trovarsi davanti a un bivio: Il nuovo matrimonio o il rapporto con suo figlio Yari Carrisi.

C’è chi sostiene infatti che Yari sia assolutamente contrario al matrimonio tra il padre e Loredana Lecciso tanto da arrivare a una grave lite con suo padre lasciando così Cellino San Marco per andare a trovare mamma Romina in Croazia. Secondo il settimanale Mio infatti, alcune fonti attendibili avrebbero confermato il rapporto burrascoso tra Yari Carrisi e Loredana Lecciso che, è sempre stato molto conflittuale.

Il figlio di Albano rinuncia al nome

Qualche tempo fa, lo stesso Yari Carrisi ha così rinunciato al suo cognome per utilizzare e chiararsi Yari Power, utilizzando il cognome di sua mamma Romina. Tanti anni fa però, lo stesso figlio aveva spiegato di essere arrivato a questa decisione per protestare contro Cellino San Marco che, secondo il suo punto di vista non avrebbe mai rispettato il suo cognome nonostante sia costruita proprio su di esso.

Albano Carrisi sembra quindi dover superare grandissime difficoltà per riuscire ad “accontentare” l’intera famiglia allargata, riuscendo a ricucire anche il rapporto rovinato con suo figlio Yari.