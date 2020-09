Oroscopo di oggi, mercoledì 2 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi mercoledì 2 settembre 2020. Eccoci arrivati a mercoledì: quali segni saranno favoriti dalle stelle in questa giornata di inizio settembre? Lo Scorpione e il Sagittario dovrebbero buttarsi a capofitto sui nuovi progetti, perché avrà ottime opportunità di successo. Per il Toro è tempo di abbassare la guardia e mettersi in gioco in amore. Come sarà la tua giornata? Dai uno sguardo al seguente oroscopo di oggi, rivolto a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi mercoledì 2 settembre 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: dovresti cominciare a pensare a dei guadagni nel lungo periodo. Leone: non fare sì che ansia e frustrazione blocchino la tua scalata al successo. Sagittario: hai energia in abbondanza. Sfruttala per emergere nel lavoro.

Oroscopo di oggi mercoledì 2 settembre 2020: segni di terra

Oggi Toro: cerca di lasciare andare le tue difese e potrai incontrare più facilmente l’amore. Vergine: potresti sentire in modo particolare il peso di settimane di duro lavoro. Capricorno: sul lavoro dovrai munirti di molta pazienza, essere costanti e prefissarti traguardi raggiungibili.

Oroscopo di oggi mercoledì 2 settembre 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi Gemelli: avrai l’opportunità di superare una questione che ti ha turbato per molto tempo. Bilancia: sul lavoro, di fronte a un bivio importante, saprai fare la scelta giusta! Acquario: fai molta attenzione, perché nelle prossime ore la tua pazienza sarà messa a dura prova.

Oroscopo di oggi mercoledì 2 settembre 2020: segni di acqua

Oggi Cancro: dovresti prendere le redini della tua vita in mano e darle una direzione ben precisa. Scorpione: pensa a un progetto nuovo, qualcosa che ti appassioni e lanciati senza timore! Pesci: avrai così tanta grinta e determinazione che riuscirai a portare gli altri dalla tua parte.