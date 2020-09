Quando è Milan Roma – Data ufficiale e Calendario

La sfida tra Milan e Roma è stata spesso teatro di scontri spettacolari, tra due società iconiche nel calcio italiano, negli ultimi anni hanno spesso condiviso strategie e obiettivi societari. Visto l’andamento in crescendo di entrambe le squadre, c’è grande attesa per questa sfida in maniera particolare.

La situazione di mercato di Milan e Roma

Mercato decisamente “giovane” quello deciso finora dai rossoneri che hanno praticamente definito l’arrivo di Tonali e quello di Brahim Diaz dal Real Madrid. Per il resto difficilmente il Milan rivoluzionerà una squadra che ha fatto ottime cose nel girone di ritorno.

Situazione non particolarmente differente per la Roma che tuttavia apporterà modifiche più sostanziali visto l’arrivo del nuovo patron Friedkin: non è un caso che le trattative messe in piedi sono parecchie anche se finora è arrivato il solo Pedro, svincolato dal Chelsea.

Quando è Milan Roma

Il calendario della Serie A stagione 2020/2021 verrà stilato oggi alle ore 12:00 e su Giornal.it potrete seguire la Diretta così da conoscere la data ufficiale della gara Milan Roma.

Il calendario dovrà seguire i seguenti criteri: