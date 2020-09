Ricetta pollo alla Norma: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi conosciamo la ricetta pollo alla Norma, un piatto insolito che mette insieme al tradizione con una delle celebrità della cucina italiana. Ingredienti mediterranei e pronti per essere assaggiati.

Pollo alla Norma – Ingredienti

Petto di pollo 850 grammi

Ricotta salata 50 grammi

Melanzane 550 grammi

Pomodori pelati 800 grammi

Basilico 5 foglie

Sale e pepe a piacere

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine di oliva a piacere

Farina 00 a piacere

Pollo alla Norma – Preparazione

Per iniziare la preparazione del vostro pollo alla Norma, prendete il pollo e tagliatelo a cubetti per poi infarinarlo ricordando di eliminare tutta la farina in eccesso con un colino setacciandola. Prendete un tegame e al suo interno scaldate un filo di olio dove andrete ad aggiungere i bocconcini di pollo precedentemente infarinati: lasciate rosolare per 5 minuti girando da entrambi i lati.

Metteteli in un piatto da parte. Nel frattempo utilizzate la stessa padella e mettete dell’olio e lo spicchio di aglio. Ora versate i pelati schiacciandoli con l’ausilio di una forchetta e insaporendo con foglie di basilico.

A questo punto lasciate andare a fuoco basso per 30 minuti con un coperchio. Mentre la cottura va avanti, procedete con il lavaggio delle melanzane affettandole dal lato lungo: tagliatele ora a strisce andando avanti prima da un verso e poi dall’altro così da ottenere dei simpatici dadidini da 1 cm.

In un pentolino scaldate un po’ di olio di semi di arachide e quando la sua temperatura sarà arrivata a 170° potete immergere i vostri dadini di melanzana. Questi vanno cotti per pochi minuti sino a quando non ottenete una doratura: scolateli ed eliminate l’olio in eccesso con della carta assorbente. Dopo 30 minuti di cottura del sugo, eliminate l’aglio per aggiungere i bocconcini di pollo cuocendo per altri 15 minuti senza coperchio e a fuoco basso.

Ora spegnete il fuoco e unite le melanzane fritte, aggiungendo la ricotta salata grattuggiata e mescolando tutti gli ingredienti. Impiattate e buon appetito!

Il sugo può essere preparato anche il giorno prima, invece il pollo è consigliabile cuocerlo prima di consumarlo. Una variante? Provate i pomodorini ciliegino al posto dei pelati, così da creare un sugo fresco buonissimo e saporito!

Non vi aggrada la ricotta salata? Optate per altro formaggio grattuggiato a seconda del vostro gusto personale.

Pollo alla Norma – Consigli

Questo piatto può essere conservato per circa 2 giorni in frigorifero dentro un contenitore ermetico. Si può procedere anche a congelazione ma solo se i prodotti usati sono freschi e non scongelati precedentemente.