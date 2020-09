Giovanni a Bake Off Italia 2020 – Chi è – Video

Giovanni sbarca a Bake Off Italia 2020 per sfidare gli altri concorrenti nel tendone più gettonato di Real Time. Il giovane tecnico informatico avrà tutte le carte in regole per riuscire ad ottenere il titolo di campione?

Originario della provincia di Como, Giovanni non vede l’ora di far conoscere ai telespettatori le sue creazioni. Sarà forse uno dei partecipanti più estroversi, visto che le sue passioni non si limitano alla cucina e si ritiene molto creativo. Scopriamo la sua scheda e il video di presentazione.

Giovanni a Bake Off Italia 2020 – La scheda

Giovanni ha 24 anni e viene da Locate Varesino. Nella vita fa il tecnico informatico e ha un disturbo ossessivo/compulsivo per le scarpe. Ne possiede davvero parecchi, di tutte le forme, fatture e colori. “Mi sveglio tutte le mattine alle 6:29 e corro per 6,01 km”, dice nel video di presentazione. Giovanni non ama le cifre tonde, che vede un po’ come dei limiti alla sua libertà. Ama sperimentare i look e attualmente è orientato verso il radical chic anni Trenta. La cura dei dettagli è il suo mestiere, dalla bretella fino al cravattino passando per il cappello.

“Non sopporto fallire durante le preparazioni, perchè i dolci devono essere un po’ come gli outfit, le scarpe, devono essere sempre perfetti”, aggiunge. Giovanni non ama sentirsi sconfitto e non si accontenta mai. Per questo quando si pone degli obiettivi, è solito alzare l’asticella e cercare di migliorarsi ancora e puntare più in alto. A Bake Off Italia 2020 porterà di sicuro tanta creatività. “Vincerò perchè porterò il mio stile e con il mio stile voglio provocare e portare qualcosa di più, di diverso”, conclude. Come riuscirà ad accostarsi alle personalità più severe del programma? Possiamo già immaginare che Knam potrebbe prendere il concorrente sotto la propria ala oppure bacchettarlo con maggiore frequenza. Staremo a vedere!