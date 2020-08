Bake Off Italia 2020 – News – Giudici – Ospiti

Bake Off Italia 2020 sta per aprire i battenti: l’appuntamento è su Real Time nella prima serata del 4 settembre. L’ottava edizione vedrà come sempre al centro la sfida culinaria guidata da Benedetta Parodi e che raccoglierà moltissimi concorrenti.

Chi vedremo sotto al tendone? I giudici di Bake Off Italia 2020 vengono tutti confermati e presentano anche una bella novità: Csaba dalla Zorza, volto storico del programma Cortesie per gli ospiti, si unisce al pool di giurati di questa stagione. Quale sarà il suo ruolo? Non ci resta che attivare il countdown e attendere l’arrivo delle nuove puntate!

Bake Off Italia 2020 – I giudici

Fra i giudici di Bake Off Italia 2020 non poteva di certo mancare Ernst Knam. Il re del cioccolato sarà ancora presente nel tendone per guidare i partecipanti verso una nuova esperienza culinaria. Severo e preciso, pretenderà di sicuro moltissimo da tutti gli allievi. Al suo fianco ci sarà Damiano Carrara, confermato per un nuovo anno. La sua visione italo-americana della pasticceria e il suo fascino hanno già conquistato gli appassionati del cook talent italiano. Per un tocco di eleganza e dolcezza, Clelia D’Onofrio si unirà al team e offrirà il suo punto di vista sul galateo e l’estetica.

Bake Off Italia 2020 – Gli ospiti

Fra le novità di Bake Off Italia 2020 non mancheranno di certo gli ospiti. In molti appuntamenti saranno presenti dei volti noti degli altri show dell’emittente. Le anticipazioni ci parlano di Imma Polese e Matteo Giordano, ovvero i due boss de Il Castello delle Cerimonie. Ci sarà occasione di conoscere meglio anche Federico Fashion Style, ovvero l’hair stylist Federico Lauri, ma anche il wedding planner Enzo Miccio. Quest’ultimo in dirittura d’arrivo con una nuova edizione di Abito da sposa Cercasi Italia. Per il mondo della ristorazione troveremo invece Sal De Riso, Maestro Pasticciere, e Chef Hiro, l’Ambasciatore Ufficiale della Cucina Giapponese qui in Italia. Non potrà mancare Chiara Maci, volto di Food Network e Food Blogger, così come la vincitrice della scorsa edizione, Martina Russo, e Gino D’Acampo che vedremo prossimamente con un talent show.