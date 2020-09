Oroscopo di oggi, venerdì 4 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi venerdì 4 settembre 2020. Eccoci arrivati a venerdì. La settimana lavorativa volge al termine e il weekend è sempre più vicino. Nel frattempo, come sarà quest’ultima giornata di lavoro per i segni zodiacali? La Luna in Ariete lo renderà letteralmente elettrico e darà nuova forza ai Gemelli. Il Cancro, al contrario, sarà del tutto intrattabile. Se vuoi saperne di più, leggi il seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi venerdì 4 settembre 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: ti sentirai elettrizzato, forse per via delle molte cose che hai in programma oppure perché ti stai difendendo da molti attacchi. Leone: stai per cominciare una fase in amore molto fortunata. Sagittario: finalmente ritrovi un po’ di smalto per affrontare le nuove sfide!

Oroscopo di oggi venerdì 4 settembre 2020: segni di terra

Toro: senti la necessità di fare un po’ di pulizia nei tuoi rapporti e chiarire le cose taciute troppo a lungo. Vergine: dovresti staccare la spina, rilassarti per un po’. Te lo meriti! Capricorno: sono giornate un po’ incerte e nervose. Cerca di mantenere la calma, soprattutto in famiglia.

Oroscopo di oggi venerdì 4 settembre 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi Gemelli: stai ritrovando forza e fiducia nel tuo futuro. Molto presto potrai recuperare, sia in amore che sul lavoro. Bilancia: cerca di mantenere la calma, anche se i dubbi in amore sono ancora tanti. Acquario: sei immerso nei tuoi pensieri. Ricarica le batterie, perché presto arriveranno novità che rivoluzioneranno la tua vita.

Oroscopo di oggi venerdì 4 settembre 2020: segni di acqua

Cancro: oggi vivrai un saliscendi emotivo, ti sentirai un po’ irritato. Cerca di non sfogare la tua agitazione su chi ti sta accanto. Scorpione: fermati e prendi in esame il tuo rapporto di coppia, i progetti per il futuro. Pesci: l’amore sarà protagonista assoluto di questo weekend. Lasciarsi andare va bene, cerca però di non metterti nei guai!