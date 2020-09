Zanetti su Messi e Lautaro Martinez non si sbottona, ma dice la verità. Una caratteristica peculiare del vice presidente ed ex capitano dell’Inter. Intervenuto ai microfoni di Tyc Sports il dirigente nerazzurro ha parlato della possibilità, per molti concreta, che Messi potesse venire all’Inter e dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez.

“Messi? Non potevamo prenderlo, abbiamo parlato a lungo degli effetti negativi della pandemia e poi il nostro mercato passa attraverso situazioni in cui bisogna prima vendere e poi comprare per rispettare il fair play finanziario, che deve essere rispettato ed è qualcosa di molto importante. La nostra strategia si basa su questo, come per tanti altri club.

Può giocar bene ovunque, è un fenomeno. Il Barcellona è casa sua, è giusto che rimanga per tutto quello che lui significa per questa squadra e viceversa. Rimanendo lì, avrà le stesse responsabilità e pressioni. Giocare per un grande club non è mai facile. Le questioni economiche sono secondarie: quando si parla di famiglia, di figli, sono dinamiche delicate contro le quali non si può andare”.

Poi spazio alle parole su futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, infatti, nei mesi scorsi era stato accostato a più riprese al Barcellona, ma anche a causa del lockdown i catalani non hanno più affondato il colpo. Possibile nuovo ritorno di fiamma tra il club blaugrana e il calciatore? Zanetti non ha dubbi: “Lautaro sa di essere in una grande società e qui sta crescendo molto grazie al grande lavoro del nostro allenatore. Se ci sono possibilità che lasci l’Inter? In questo momento non c’e’ alcuna trattativa”.