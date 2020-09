Boss in Incognito 2020 – Max Giusti alla guida dall’8 settembre

Boss in Incognito 2020 è pronto per sbarcare sul piccolo schermo di Rai 2. A partire dall’8 settembre, Max Giusti sarà di nuovo alla guida del docu-reality di Rai 2. Ancora una volta lo vedremo al fianco degli imprenditori che hanno deciso di sfidare se stessi insieme ai dipendenti.

Boss in Incognito 2020 segue la formula canonica e vedrà Giusti fra le principali novità di quest’edizione. Per la prima volta nella storia del programma, anche il presentatore andrà in incognito in azienda e con un travestimento creato ad hoc sostituirà il boss di turno.

Boss in Incognito 2020 – Il reality sul lavoro

Boss in Incognito 2020 presenta ancora una volta il mondo del lavoro grazie a un punto di vista inedito. In ogni puntata, un imprenditore cambierà le proprie sembianze per entrare a far parte della squadra di dipendenti della sua stessa azienda. Osservando da vicino il funzionamento del suo brand, potrà capire al meglio quali migliorie apportare e gratificare i lavoratori più valorosi. Le telecamere dello show entreranno in azienda con un pretesto, mentre il boss e Giusti si presenteranno con una nuova identità. La scusa è che la Rai sta girando un documentario di 7 giorni per aiutare alcune persone che a causa del Covid hanno perso il lavoro.

Nella prima puntata di Boss in Incognito 2020 conosceremo da vicino Francesca Ossani, presidente di Crik Crok, la famosa azienda che produce snack e patatine. L’imprenditrice approderà nella sede centrale sita a Pomezia, in provincia di Roma, e lavorerà al fianco dei suoi 150 dipendenti, a cui si aggiungono 500 agenti e un volume di affari che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Francesca ha fatto sua l’eredità del padre, sempre convinto sul fatto che solo il tempo possa permettere di creare qualcosa di solido. Anche se poi basta un attimo per far crollare un impero. “Io ci credevo, non ho mai mollato e più conoscevo l’azienda e le sue persone, più mi sentivo legata aloro”, ha dichiarato.