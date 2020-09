Calciomercato Benevento – Il club giallorosso, neo promosso in Serie A, è scatenato sul mercato. Dopo aver chiuso, e ufficializzato, tre acquisti importantissimi per la categoria: Glik, Lapadula e Caprari ora si punta a migliorare ulteriormente la rosa per la prossima stagione a disposizione di Inzaghi.

L’ultimo nome buono per l’attacco, secondo Sky Sport. è quello di Iago Falqué del Torino. L’attaccante spagnolo, rientrato in estate dal prestito semestrale al Genoa, secondo molti è considerato sacrificabile dalla dirigenza e dall’allenatore Giampaolo. Di fronte ad un’offerta importante, dunque, potrebbe tranquillamente partire.

Un affare per squadre come il Benevento che cercano giocatori di assoluta qualità e in cerca di rilancio. L’attaccante spagnolo, infatti, andrebbe a comporre un tridente di qualità con Caprari e Lapadula, già ufficializzati dai giallorossi. In queste ore, intanto, è arrivata pure la fumata bianca per l’arrivo di Bryan Dabo dalla Fiorentina: nell’operazione è stato inserito pure Gentile, talentuoso terzino classe 2003.

Un mercato in pieno fermato, quello del Benevento, la squadra del presidente Oreste Vigorito ha tutta l’intenzione di essere assoluta protagonista nella prossima stagione di Serie A. E lasciarsi così alle spalle la prima storica promozione di due anni fa quando arrivò la retrocessione con il punteggio più basso di sempre nella storia del nostro campionato.