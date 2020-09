Calciomercato Torino – Affari e trattative 9 settembre

By

Il calciomercato Torino vive giornate di apparente stallo, ma i granata non smettono di pensare a Lucas Torreira dell’Arsenal e si cercano di piazzare i calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Giampaolo.

Torreira il pensiero fisso: l’Arsenal continua a chiedere troppo

Il pensiero fisso del Torino è Lucas Torreira dell’Arsenal, ma la società londinese è ferma sulla richiesta di 30 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta per i granata, i quali vorrebbero un prestito di 18 mesi oneroso e l’obbligo di riscatto fissato in anticipo, oppure la cessione subito ma ad una cifra che si aggira intorno ai 20-22 milioni. La trattativa è dunque al momento ferma, ma c’è ancora molto tempo per ridiscutere sulla questione.

Il Benevento sulle tracce di Iago Falque

Il Benevento sta trattando con il Torino per Iago Falque, calciatore rientrato dal prestito al Genoa ma sempre sulla lista dei partenti. Le due società sono in contatto per definire il passaggio dello spagnolo ai sanniti, ma bisogna trovare l’accordo sul prezzo del cartellino.

Fissato il prezzo per Djidji

Il Torino ha fissato il prezzo per la cessione di Koffi Djidji. Il calciatore richiesto da Spezia e Dinamo Zagabria può partire alla cifra di 3,5 milioni di euro. Lo Spezia a tale richiesta sembra aver fatto un passo indietro, mentre la Dinamo Zagabria continua a seguire con interesse il difensore.