Calciomercato Benevento – Affari e trattative 10 settembre

Prende più forma la formazione del Benevento che affronterà per la prima volta nella sua storia la massima serie, stavolta con l’esperienza guadagnata dalla stagione d’esordio anche in ambito di mercato, dove i sanniti hanno optato per l’acquisto di calciatori di esperienza ma non per questo “alla frutta”.

Doppio rinnovo

Dopo aver messo a punto gli ultimi acquisti in attacco, il Benevento ufficializza il rinnovo contrattuale del capitano Christian Maggio e quella di Piergraziano Gori, autentico veterano che disputerà la stagione numero 10 con la maglia delle Streghe. Per entrambi è stato prolungato il contratto fino al 2021.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Asse Benevento-Pescara

Visti diversi acquisti ufficializzati dalla società campana, è altrettanto opportuno pensare alle cessioni per non ritrovarsi una formazione troppo affollata: i buoni rapporti con il Pescara dovrebbero favorire il passaggio sulla riva dell’Adriatico di tre elementi, nella fattispecie Antei, Improta e Moncini che sono vicini ad un approdo contemporaneo al Pescara con la formula del prestito.

Piste per l’attacco

Davanti il Benevento ha già registrato gli arrivi di Lapadula e Caprari a distanza di pochi giorni ma il patron Vigorito non sembra volersi accontentare ed è intenzionato a regalare a Filippo Inzaghi un attaccante di livello: il nome di Gervinho del Parma è ritornato deciso nelle ultime ore anche se c’è il contemporaneo interesse del Cagliari che è alla ricerca di un elemento come l’ivoriano.

Anche Marco Tumminello, attaccante scuola Roma ma di proprietà dell’Atalanta potrebbe essere un nome valido per rinforzare il reparto offensivo dei sanniti: il giovane centravanti è reduce da una stagione sfortunata dove ha messo a segno pochissime presenze a causa dell’infortunio al crociato del ginocchio che ne ha precluso quasi totalmente la continuità.

Tramite il procuratore Mino Raiola il calciatore potrebbe ritrovare la fiducia necessaria per rimettersi in gioco e il Benevento potrebbe rappresentare una buona opzione nel prossimo futuro.