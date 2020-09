Calciomercato Serie A – Affari e trattative 10 settembre – Giornata ricca di colpi

Il Calciomercato Serie A oggi è pronto a vivere un’altra giornata di colpi. Gli affari e le trattative proseguono a tambur battente in vista dell’inizio della nuova stagione.

Milan: scelto Tatarusanu come vice-Donnarumma

Ciprian Tatarusanu sarà il vice di Gianluigi Donnarumma nel Milan nella stagione 2020/2021. Il portiere rumeno, che nell’ultima stagione ha giocato sei partite con la maglia dell’Olympique Lione, ha definito l’accordo col club rossonero per la prossima stagione. Tatarusanu sarà in Italia già oggi, previste per domani le visite mediche e poi la firma del contratto triennale.

Juve: avanza spedita la trattativa per Suarez e Kean vuole tornare

La trattativa tra la Juve e Luis Suarez avanza spedita, si aspetta che il calciatore superi l’esame d’italiano per ricevere il passaporto da comunitario e dopo la strada sarà in discesa. Accordo totale con l’uruguaiano per per un biennale da 10 milioni di euro più bonus, mentre al Barcellona andrà un indennizzo basso con annessi bonus legati a risultati singoli e di squadra.

Intanto Moise Kean, che è il primo obiettivo come attaccante di riserva per la Juventus, vuole tornare a Torino dove è cresciuto, ma i bianconeri sono pronti a prenderlo solo in prestito.

Inter: si aspetta sempre Vidal

L’Inter continua ad aspettare Vidal, che ormai è diviso dal Barcellona da 2 milioni di euro, quindi a breve si dovrebbe chiudere questa telenovela blaugrana e il cileno potrà firmare il contratto con i nerazzurri di due anni più opzione per un terzo a circa 6 milioni a stagione.

Napoli: il PSG bussa per Fabian, richiesta da brividi

Il PSG non si arrende nella corsa allo spagnolo Fabian del Napoli, ma la richiesta degli azzurri è stato di 70 milioni di euro, ritenuta troppo alta anche per le casse dei parigini.

Il Papu Gomez al bivio

Il Papu Gomez deve decidere entro 24 ore se accettare o meno la corte dell’Al Nassr, che si è spinto fino a 7,5 annui più bonus e vari benefit, mentre all’Atalanta sono stati offerti 15 milioni. La società bergamasca ha lasciato al giocatore la facoltà di scegliere il proprio futuro e Gomez tentenna per il legame che ha con la città di Bergamo.

Le ufficialità di ieri

Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Tramite il sito ufficiale rossonero arriva l’annuncio dell’ingaggio del centrocampista classe 2000 in arrivo dal Brescia. Ha firmato un contratto di 5 anni.

L’Atalanta ha reso noto l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Valencia dell’esterno Cristiano Piccini.

Il Genoa ha comunicato di aver acquisito dall’Atalanta le prestazioni sportive dell’esterno Lennart Czyborra con la formula del prestito biennale e successivo obbligo di riscatto.

Federico Dimarco resterà all’Hellas Verona anche nella prossima stagione. L’ex Parma rimarrà in prestito con diritto di riscatto.