Calciomercato Inter – Affari e trattative 10 settembre

Il calciomercato Inter aspetta sempre di poter annunciare il prima possibile Arturo Vidal, che ormai è vicinissimo all’accordo con il Barcellona, intanto resta viva l’ipotesi Emerson Palmieri.

Vidal-Barcellona: si assottiglia la distanza

Continuano i contatti tra la dirigenza del Barcellona e Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal. Ormai la differenza tra le parti è di un paio di milioni di euro che si riferiscono a pendenze precedenti alla stagione appena iniziata. Una distanza decisamente superabile, con le parti in causa che attendono ottimiste il via libera sia per l’addio al Barça sia per la nuova firma con l’Inter, che dovrebbe arrivare subito dopo la rescissione di Vidal con i blaugrana.

Pista Emerson Palmieri ancora viva

L’Inter non ha abbandonato la pista Emerson Palmieri, ma adesso il terzino italo-brasiliano non è più una priorità, quindi si sta effettuando una strategia di attesa, perchè il Chelsea ha quattro terzini sinistri in rosa e quindi è probabile che Palmieri partirà.

La strategia dei nerazzurri è chiara: aspettare anche fino agli ultimi giorni di mercato per tentare di prelevare il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, la classica operazione a basso costo che rinforza la rosa senza impegno.

Con il calciatore già tempo c’è l’accordo economico sulla base di un contratto pluriennale da circa 3 milioni di euro o poco meno. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia ed è attratto dall’idea di giocare a Milano sotto la guida di Antonio Conte.

Il Cagliari si tira fuori dalla corsa a Nainggolan

Il Cagliari si tira fuori dalla corsa a Nainggolan, ad affermarlo è stato il presidente Giulini, il quale ha dichiarato che l’Inter non è intenzionata a trattare sul prestito, anzi, sembra proprio che voglia riconfermare il belga.