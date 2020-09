Calciomercato Bologna – Affari e trattative 11 settembre

Il calciomercato Bologna dopo l’arrivo di Hickey ha spostato le sue attenzione sull’attacco per mettere a disposizione di Mihajlovic la punta che chiede da tempo.

Vicinissimo Vergani

Il Bologna con un vero e proprio blitz ha chiuso con l’Inter per il trasferimento sotto le due torri di Edoardo Vergani, attaccante centrale classe 2001 della Primavera nerazzurra. Il giocatore che sembrava dover essere inserito nella trattativa con la Roma per Kolarov o in quella con l’Hellas Verona per Kumbulla nella prossima stagione vestirà invece la maglia rossoblù.

Supryaga o Vlahovic per l’attacco

Il Bologna continua a puntare su Supryaga ma se la trattativa per l’attaccante ucraino non dovesse concretizzarsi, l’obiettivo si sposterebbe su Dusan Vlahovic. Il 20enne serbo potrebbe integrarsi bene con lo stile di gioco di Mihajlovic. La Fiorentina non può garantirgli un adeguato minutaggio e sembra attualmente intenzionata a trovargli una nuova collocazione.

Falcinelli ceduto alla Stella Rossa

In uscita va segnalata la cessione di Diego Falcinelli, che si trasferisce alla Stella Rossa di Belgrado. Per l’attaccante la possibilità di misurarsi in un campionato del tutto nuovo e prendere parte alla Champions, per il Bologna quella di sfoltire la rosa.