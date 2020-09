Calciomercato Sassuolo – Affari e trattative 12 settembre

Molte ufficialità a distanza di pochi minuti per il Sassuolo che sembra avere le idee ben chiare in questa fase del mercato.

Cinque “esuberi” ufficiali

Sono infatti ben cinque le operazioni in uscita rese ufficiali dal club emiliano: Dell’Orco e Marchizza infatti passano entrambi al neopromosso Spezia (il secondo ha anche rinnovato con i neroverdi prima di trasferirsi in Liguria) con la formula del prestito, e con la medesima formula lasciano momentaneamente il Sassuolo anche Jacopo Pellegrini, Gomez Dutra e Raffaele Celia, che passano rispettivamente all’Albacete, Gubbio ed Alessandria.

L’esterno offensivo Federico Ricci, ritornato a Sassuolo dopo l’ottima stagione tra le fila dello Spezia con il quale ha conquistato la massima serie ma dovrebbe ritornare in serie b con la formula del prestito: su di lui è forte l’interesse di Pescara e Brescia.

Cessione saltata

In maniera inaspettata è saltata la cessione di Alessandro Tripaldelli, che sembrava praticamente acquistato dal Cagliari, che era pronto ad acquistarlo a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa si è arenata poche ore fa, per ragioni non del tutto chiare, in modo probabilmente definitivo.